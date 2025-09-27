Vijay: quem é astro do cinema Tamil e agora líder político indiano em ascensão

Joseph Vijay Chandrasekhar, conhecido simplesmente como Vijay ou “Thalapathy”é um ator e político indiano que nasceu em 22 de junho de 1974, em Chennai, no estado indiano de Tamil Nadu. Neste sábado, 27, ele esteve em destaque por ter realizado um comício que deixou 31 mortos e mais de 50 feridos.

Ao longo de mais de 30 anos, ele construiu uma carreira sólida no cinema Tamil - indústria cinematográfica da Índia que produz filmes na língua tâmil - e atuou em mais de 60 filmes, muitos dos quais foram grandes sucessos comerciais e o tornaram um dos atores mais populares e bem pagos da Índia. Ele é bem influente entre seus fãs, especialmente os jovens.

Em 2 de fevereiro de 2024, Vijay encerrou a carreira de atuação e oficializou sua entrada na política com o lançamento do partido Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK). Ele declarou que concorreria nas eleições estaduais de Tamil Nadu em 2026. A partir disso, posicionou o partido como uma alternativa política focada em combater corrupção e “políticas divisórias”. O partido registrou-se oficialmente junto à Comissão Eleitoral da Índia, sendo reconhecido legalmente para participar de disputas eleitorais regionais.

Objetivo de conquistar maioria no parlamento em 2026

Vijay insiste que TVK não manterá alianças com partidos como BJP (Partido Bharatiya Janata) ou DMK (Dravida Munnetra Kazhagam), dois dos maiores da Índia. Ele considera o BJP um inimigo ideológico e acusa o DMK de práticas corruptas. Por isso, ele propõe uma plataforma política que mescla nacionalismo Tamil, justiça social e secularismo.

Além disso, TVK se esforça para construir uma base de apoio através de fã-clubes já existentes (como o Vijay Makkal Iyakkam), combinada a presença digital.

Com esse objetivo, Vijay lançou ferramentas para filiação online ao partido, um novo símbolo e bandeira do TVK, e participa de comícios e discursos públicos. O objetivo declarado é conquistar maioria no parlamento estadual de Tamil Nadu em 2026.

Três décadas de carreira no cinema indiano

Ao longo de sua trajetória cinematográfica, Vijay estrelou produções que marcaram a indústria Tamil e alcançaram sucesso nacional e internacional.

Entre suas maiores produções estão “Ghilli” (2004), que quebrou recordes de bilheteria na época, “Thuppakki” (2012), que consolidou sua imagem de herói patriótico, e “Mersal” (2017), aclamado tanto pelo público quanto pela crítica, especialmente por seu cunho social.

Mais recentemente, ele esteve em “Master” (2021) e “Leo” (2023), com aberturas que rivalizaram com produções de Bollywood e Hollywood no país. Esses sucessos construíram a imagem de “Thalapathy”, líder popular, que hoje serve de base para sua transição ao cenário político.

Ganhos exorbitantes e multa do governo

O patrimônio líquido de Vijay é estimado em cerca de ₹ 600 crore (cerca de R$ 360 milhões), o que o torna um dos atores mais bem pagos do cinema Tamil. Ele recebe receitas altas tanto por seus filmes quanto por contratos de publicidade. Estima-se que seu ganho anual fique entre ₹ 100-120 crore (aproximadamente R$ 60 milhões a R$ 72 milhões).

Entre 2015 e 2016, o governo indiano impôs a Vijay uma multa de ₹ 1,5 crore (em torno de R$ 900 mil) por suposta declaração incorreta de renda referente ao ano fiscal. As alegações diziam que ele não teria incluído ₹ 15 crore (cerca de R$ 9 milhões) ganhos do filme Puli. Vijay contestou a multa argumentando que o órgão tributário ultrapassou o prazo legal para impor a penalidade.

Partido com popularidade em ascensão

Em uma pesquisa da CVoter, citada pelo India Today em março de 2025, o ator e líder do TVK, Vijay, aparecia em segundo lugar como candidato a primeiro-ministro com 18%, mesmo sem seu partido ter disputado uma eleição estadual.

O grupo defende pautas voltadas para transparência administrativa, desenvolvimento regional e combate à corrupção, com foco em tentar se distanciar das tradicionais rivalidades políticas locais.