Negociação e inteligência emocional ajudam lideranças a administrar divergências e desenvolver soluções coletivas (Jacob Wackerhausen/Getty Images)
Redatora
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 05h04.
Uma proposta de lançamento recebe críticas da equipe financeira. O departamento comercial defende a velocidade de execução, enquanto operações questiona a capacidade de entrega.
A reunião termina sem consenso, e o impasse parece representar apenas mais um atraso no projeto.
Conflitos desse tipo são frequentes nas organizações, especialmente quando diferentes áreas precisam dividir recursos e tomar decisões conjuntas.
A tentativa de eliminar qualquer discordância, porém, pode impedir que problemas sejam identificados antes de se transformarem em prejuízos.
A maneira como os executivos administram essas situações influencia tanto a qualidade das decisões quanto a possibilidade de encontrar alternativas que não haviam sido consideradas inicialmente.
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Um estudo publicado em 2006 no Journal of Management, conduzido pelo pesquisador Carsten De Dreu, identificou que níveis moderados de divergência sobre tarefas estavam associados a maior inovação nas equipes.
O resultado foi diferente quando os conflitos eram excessivos ou envolviam problemas de relacionamento.
A pesquisa sugere que questionamentos sobre métodos, ideias e prioridades podem estimular a busca por soluções, desde que as discussões não se transformem em ataques pessoais.
O benefício, portanto, depende da capacidade de manter o debate concentrado nos problemas profissionais.
Reconhecer sinais de irritação, compreender preocupações e controlar reações impulsivas são habilidades relacionadas à inteligência emocional.
Uma revisão de 20 estudos, envolvendo 5.175 participantes, publicada em 2013 no Group Processes & Intergroup Relations, identificou associação positiva entre inteligência emocional e capacidade de administrar conflitos construtivamente.
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Para executivos, isso significa perceber quando uma discussão deixou de tratar das propostas e passou a envolver disputas pessoais.
Interromper uma escalada de hostilidade, esclarecer interpretações equivocadas e permitir que diferentes participantes exponham suas preocupações são medidas que ajudam a preservar a qualidade do debate.
O Programa de Negociação da Faculdade de Direito de Harvard recomenda distinguir posições declaradas dos interesses que as motivam.
Uma área que solicita mais orçamento, por exemplo, pode estar preocupada com o risco de atrasos. Outra, que rejeita o aumento de despesas, pode buscar preservar a rentabilidade.
Identificar essas necessidades permite discutir alternativas, como redistribuição de recursos, revisão de etapas ou execução gradual de um projeto.
O processo exige compreender quais condições cada parte considera indispensáveis e onde existe margem para negociação.
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A liderança pode começar estabelecendo critérios compartilhados para avaliar propostas, como custo, prazo, qualidade e impacto sobre os clientes.
Durante as discussões, vale solicitar evidências para sustentar argumentos e registrar alternativas que surgirem.
A decisão final precisa indicar quais sugestões foram incorporadas e por que outras foram descartadas, evitando que o debate termine sem encaminhamento.
Formações em negociação, mediação e gestão de conflitos podem contribuir para desenvolver essas competências.
O acompanhamento posterior permite verificar se a solução negociada produziu os resultados esperados. Caso persistam problemas, as informações obtidas ajudam a revisar o acordo antes que a divergência volte a comprometer o projeto.