Ex-ministro indiano estava a bordo do avião com 242 pessoas que caiu após decolagem na Índia

O ex-ministro-chefe do estado de Gujarat, Vijay Ramniklal Rupani, estava a bordo do avião da Air India que caiu nesta quinta-feira, 12, logo após decolar. O voo saiu do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, em Ahmedabad, justamente no estado de Gujarat, no oeste da Índia. Documentos referentes ao check-in indicam que o político estaria na classe executiva, conforme informações do jornal The Times Of India.

Segundo a documentação, Rupani era o 12º passageiro da lista e embarcou às 12h10, horário local. Ele atuou como ministro-chefe de Gujarat entre agosto de 2016 a setembro de 2021, até renunciar antes das eleições estaduais de 2022. Atualmente, o posto é ocupado por Bhupendra Patel. As autoridades ainda não confirmaram seu estado de saúde após o acidente.

Entenda o caso

O voo AI171, operado por um Boeing 787-8 Dreamliner, pareceu apresentar perda de altitude pouco depois de sair da pista, o que resultou em sua queda nas proximidades do terminal. De acordo com informações oficiais, 242 pessoas estavam a bordo do voo que tinha Londres como destino, sendo 230 passageiros e 12 tripulantes.

Entre os ocupantes havia 169 cidadãos indianos, 53 britânicos, um canadense e sete portugueses. Os feridos estão sendo encaminhados para os hospitais mais próximos para atendimento médico emergencial. As autoridades locais seguem mobilizadas na operação de resgate e assistência às vítimas.