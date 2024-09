Índia investiga Netflix por violações comerciais e discriminação racial, diz Reuters

A Índia está investigando as práticas comerciais da Netflix, incluindo alegações de violações de visto e discriminação racial, de acordo com um e-mail do governo enviado a um ex-executivo da empresa.

Segundo reportagem da Reuters, os detalhes da investigação da Índia foram incluídos em um e-mail de 20 de julho, que foi escrito por um funcionário do Ministério do Interior para o ex-diretor de negócios e assuntos legais da Netflix para a Índia, Nandini Mehta, que deixou a empresa em 2020.

"Isso diz respeito a preocupações com violações de visto e práticas comerciais da Netflix na Índia", escreveu Deepak Yadav, do Foreigners Regional Registration Office (FRRO), do Ministério do Interior.

"Recebemos certos detalhes a esse respeito com relação à conduta da empresa declarada, violação de visto, estruturas ilegais, evasão fiscal e outras práticas ilícitas, incluindo incidentes de discriminação racial em que a empresa se envolveu ao conduzir seus negócios na Índia", acrescentou.

Em uma declaração por e-mail, Mehta disse que está movendo uma ação judicial nos EUA contra a Netflix por suposta demissão injusta, bem como discriminação racial e de gênero - acusações que a empresa nega.

Um porta-voz da Netflix disse que a empresa "não tinha conhecimento de uma investigação do governo indiano".

Mercado em crescimento

O e-mail do funcionário mostra um crescente escrutínio da Netflix na Índia, país em que tem cerca de 10 milhões de clientes e que considera um mercado em crescimento onde as empresas visam pessoas ricas na nação de 1,4 bilhão de pessoas.

Ao longo dos anos, a gigante do streaming dos EUA desenvolveu mais conteúdo local com atores de Bollywood.

A Netflix também enfrentou muitas vezes críticas na Índia por seu conteúdo considerado insensível por alguns usuários. Este mês, a empresa foi forçada a adicionar novas isenções de responsabilidade a uma série indiana sobre um sequestro de avião após a indignação nas redes sociais e a raiva do governo sobre o que eles disseram ser sequestradores muçulmanos sendo mostrados como hindus.