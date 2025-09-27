Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Comício político de ator famoso na Índia deixa 31 mortos e mais de 50 feridos

Tragédia ocorreu durante evento de campanha do ator Vijay, que tenta se lançar na política no sul da Índia

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 14h50.

Pelo menos 31 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas em um comício político realizado no sábado, 27, pelo ator e político indiano Vijay, no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia.

O evento, que fazia parte da campanha eleitoral do recém-fundado partido Tamilaga Vettri Kazhagam, ocorreu na cidade de Karur.

Segundo a polícia, as vítimas foram levadas para hospitais da região.

A principal hipótese das autoridades locais é que houve um pisoteamento, provavelmente pela alta quantidade de pessoas.

O parlamentar estadual Senthil Balaji confirmou que 58 pessoas seguem hospitalizadas.

A reunião fazia parte de uma série de eventos públicos promovidos por Vijay, que iniciou oficialmente sua campanha no início de setembro.

Conhecido apenas pelo primeiro nome, o ator é uma das personalidades mais populares do cinema da região e fundou seu partido em 2024, com o objetivo de disputar as eleições estaduais previstas para o início de 2025.

O primeiro-ministro Narendra Modi lamentou o ocorrido em publicação na rede social X, antiga Twitter, chamando o episódio de "profundamente triste".

O chefe do Executivo estadual, MK Stalin, também se manifestou na plataforma e afirmou que acionou ministros e equipes de emergência. Segundo Stalin, médicos de distritos vizinhos, incluindo Tiruchirappalli e Salem, foram deslocados para reforçar o atendimento em Karur.

Acompanhe tudo sobre:ÍndiaEleições

Mais de Mundo

Rússia promete “resposta decisiva” a qualquer agressão durante discurso na ONU

Trump ordena envio de tropas para Portland e fala em uso de 'força total' contra Antifa

Novos drones são avistados sobre a maior base militar da Dinamarca

EUA revoga visto de presidente da Colômbia por atos 'incendiários' durante protestos em Nova York

Mais na Exame

Esporte

Juventude x Internacional: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Economia

Brasil está crescendo menos porque a taxa de juros está muito alta, diz Haddad

Mundo

Rússia promete “resposta decisiva” a qualquer agressão durante discurso na ONU

Brasil

Aposentados do INSS vão receber R$ 2,5 bilhões em atrasados; veja quem tem direito