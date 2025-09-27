Comício político de ator famoso na Índia deixa 31 mortos e mais de 50 feridos

Pelo menos 31 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas em um comício político realizado no sábado, 27, pelo ator e político indiano Vijay, no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia.

O evento, que fazia parte da campanha eleitoral do recém-fundado partido Tamilaga Vettri Kazhagam, ocorreu na cidade de Karur.

Segundo a polícia, as vítimas foram levadas para hospitais da região.

A principal hipótese das autoridades locais é que houve um pisoteamento, provavelmente pela alta quantidade de pessoas.

O parlamentar estadual Senthil Balaji confirmou que 58 pessoas seguem hospitalizadas.

A reunião fazia parte de uma série de eventos públicos promovidos por Vijay, que iniciou oficialmente sua campanha no início de setembro.

Conhecido apenas pelo primeiro nome, o ator é uma das personalidades mais populares do cinema da região e fundou seu partido em 2024, com o objetivo de disputar as eleições estaduais previstas para o início de 2025.

O primeiro-ministro Narendra Modi lamentou o ocorrido em publicação na rede social X, antiga Twitter, chamando o episódio de "profundamente triste".

O chefe do Executivo estadual, MK Stalin, também se manifestou na plataforma e afirmou que acionou ministros e equipes de emergência. Segundo Stalin, médicos de distritos vizinhos, incluindo Tiruchirappalli e Salem, foram deslocados para reforçar o atendimento em Karur.