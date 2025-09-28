Comício de político e ex-astro do cinema deixa 40 mortos na Índia

Redação Exame
Publicado em 28 de setembro de 2025 às 19h21.
Um comício eleitoral do ator e político indiano Vijay terminou em tragédia e deixou 40 mortos e mais de cem feridos no sábado, 27, no estado de Tamil Nadu.
O balanço atualizado foi apresentado neste domingo, 28, pela polícia estadual, que acusa os organizadores de negligência grave.
A reunião ocorreu na cidade de Karur, como parte da campanha do recém-fundado Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK).
Milhares de pessoas se concentraram na arena improvisada desde o meio-dia, sob forte calor, sem acesso suficiente a água ou comida.
O ator, porém, só apareceu depois das 19h — um atraso de quase sete horas.
Quando Vijay começou a discursar, testemunhas relataram que várias pessoas já haviam desmaiado.
O evento seguiu mesmo diante da situação, e ambulâncias teriam enfrentado dificuldades para entrar no local.
Inicialmente, a polícia apontou pisoteamento como causa provável das mortes, mas o relatório preliminar divulgado neste domingo indica que a combinação de exaustão, desmaios em meio à multidão e falhas de organização agravaram o tumulto.
Segundo o parlamentar estadual Senthil Balaji, pelo menos 58 pessoas continuam hospitalizadas em distritos vizinhos como Tiruchirappalli e Salem, onde médicos foram deslocados às pressas para reforçar o atendimento.
O governo estadual abriu inquérito judicial e acusou três dirigentes do TVK de homicídio culposo, incluindo o secretário-geral N. Anand. A direção da legenda alega que houve uma “conspiração” contra o partido.
Joseph Vijay Chandrasekhar, conhecido apenas como Vijay ou “Thalapathy” (“comandante”, em tâmil), tem 51 anos e construiu sua fama como astro do cinema Tamil.
Atuou em mais de 60 filmes e é um dos atores mais bem pagos da Índia, com fortuna estimada em R$ 360 milhões.
Seus personagens, quase sempre heróis populares que defendem os menos favorecidos, ajudaram a criar a imagem de líder próximo ao povo.
Em fevereiro de 2024, ele encerrou a carreira no cinema para fundar o TVK.
O partido se apresenta como alternativa às forças tradicionais de Tamil Nadu, o BJP (Partido Bharatiya Janata, no poder em nível nacional) e o DMK (Dravida Munnetra Kazhagam, que governa o estado).
Vijay afirma que não fará alianças com nenhum deles e promete combater corrupção e políticas divisórias.
O movimento político se apoia em fã-clubes antigos do ator, agora convertidos em braços de mobilização.
“O Vijay Makkal Iyakkam já funcionava como uma rede de voluntários. Agora virou estrutura partidária”, disse um analista político local.
O primeiro-ministro Narendra Modi classificou o episódio como “profundamente triste” em publicação na rede X (antigo Twitter).
O chefe do Executivo estadual, MK Stalin, mobilizou médicos de distritos vizinhos, como Tiruchirappalli e Salem, para reforçar o atendimento aos feridos.
Mais de cem pessoas continuam hospitalizadas em cidades da região.
O governo estadual prometeu indenizar famílias das vítimas e reforçar protocolos de segurança em futuros eventos políticos.
Tamil Nadu tem longa tradição de atores que migraram para a política e chegaram ao poder.
Figuras como M.G. Ramachandran (MGR) e J. Jayalalithaa foram governadores do estado após carreiras bem-sucedidas no cinema.
Pesquisas recentes apontam o partido de Vijay como força em ascensão.
Em março, ele apareceu em segundo lugar em uma sondagem nacional de intenção de voto para primeiro-ministro, com 18%, mesmo sem o TVK ter disputado uma eleição estadual.
Para analistas, o tumulto em Karur pode se tornar divisor de águas na trajetória de Vijay.
De um lado, expõe falhas de organização e lança dúvidas sobre a preparação do TVK para governar.
De outro, pode reforçar a imagem do ator como líder perseguido politicamente — narrativa já usada por sua equipe.