Comício de político e ex-astro do cinema deixa 40 mortos na Índia

Um comício eleitoral do ator e político indiano Vijay terminou em tragédia e deixou 40 mortos e mais de cem feridos no sábado, 27, no estado de Tamil Nadu.

O balanço atualizado foi apresentado neste domingo, 28, pela polícia estadual, que acusa os organizadores de negligência grave.

A reunião ocorreu na cidade de Karur, como parte da campanha do recém-fundado Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK).

Milhares de pessoas se concentraram na arena improvisada desde o meio-dia, sob forte calor, sem acesso suficiente a água ou comida.

O ator, porém, só apareceu depois das 19h — um atraso de quase sete horas.

Quando Vijay começou a discursar, testemunhas relataram que várias pessoas já haviam desmaiado.

O evento seguiu mesmo diante da situação, e ambulâncias teriam enfrentado dificuldades para entrar no local.

Inicialmente, a polícia apontou pisoteamento como causa provável das mortes, mas o relatório preliminar divulgado neste domingo indica que a combinação de exaustão, desmaios em meio à multidão e falhas de organização agravaram o tumulto.

Segundo o parlamentar estadual Senthil Balaji, pelo menos 58 pessoas continuam hospitalizadas em distritos vizinhos como Tiruchirappalli e Salem, onde médicos foram deslocados às pressas para reforçar o atendimento.

O governo estadual abriu inquérito judicial e acusou três dirigentes do TVK de homicídio culposo, incluindo o secretário-geral N. Anand. A direção da legenda alega que houve uma “conspiração” contra o partido.

Comício de Vijay: ator só apareceu depois das 19h, um atraso de quase sete horas (Reprodução)

Quem é Vijay, o “Thalapathy”

Joseph Vijay Chandrasekhar, conhecido apenas como Vijay ou “Thalapathy” (“comandante”, em tâmil), tem 51 anos e construiu sua fama como astro do cinema Tamil.

Atuou em mais de 60 filmes e é um dos atores mais bem pagos da Índia, com fortuna estimada em R$ 360 milhões.

Seus personagens, quase sempre heróis populares que defendem os menos favorecidos, ajudaram a criar a imagem de líder próximo ao povo.

Em fevereiro de 2024, ele encerrou a carreira no cinema para fundar o TVK.

O partido se apresenta como alternativa às forças tradicionais de Tamil Nadu, o BJP (Partido Bharatiya Janata, no poder em nível nacional) e o DMK (Dravida Munnetra Kazhagam, que governa o estado).

Vijay afirma que não fará alianças com nenhum deles e promete combater corrupção e políticas divisórias.

O movimento político se apoia em fã-clubes antigos do ator, agora convertidos em braços de mobilização.

“O Vijay Makkal Iyakkam já funcionava como uma rede de voluntários. Agora virou estrutura partidária”, disse um analista político local.

Repercussão nacional

O primeiro-ministro Narendra Modi classificou o episódio como “profundamente triste” em publicação na rede X (antigo Twitter).

O chefe do Executivo estadual, MK Stalin, mobilizou médicos de distritos vizinhos, como Tiruchirappalli e Salem, para reforçar o atendimento aos feridos.

Mais de cem pessoas continuam hospitalizadas em cidades da região.

O governo estadual prometeu indenizar famílias das vítimas e reforçar protocolos de segurança em futuros eventos políticos.

Cinema e política em Tamil Nadu

Tamil Nadu tem longa tradição de atores que migraram para a política e chegaram ao poder.

Figuras como M.G. Ramachandran (MGR) e J. Jayalalithaa foram governadores do estado após carreiras bem-sucedidas no cinema.

Pesquisas recentes apontam o partido de Vijay como força em ascensão.

Em março, ele apareceu em segundo lugar em uma sondagem nacional de intenção de voto para primeiro-ministro, com 18%, mesmo sem o TVK ter disputado uma eleição estadual.

Para analistas, o tumulto em Karur pode se tornar divisor de águas na trajetória de Vijay.

De um lado, expõe falhas de organização e lança dúvidas sobre a preparação do TVK para governar.

De outro, pode reforçar a imagem do ator como líder perseguido politicamente — narrativa já usada por sua equipe.