O encontro trilateral entre Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping, realizado nesta quinta-feira (19) em Shenzhen, à margem da cúpula da Apec, durou cerca de 90 minutos e terminou sem o anúncio de acordos concretos sobre os principais focos de tensão global.

Embora Trump tenha deixado a China afirmando que os três líderes estavam fazendo "história" — e Xi tenha classificado a reunião como "positiva, construtiva e frutífera", segundo a agência estatal Xinhua —, o saldo prático escancarou o vácuo no controle de armamentos.

Na avaliação de Gunther Rudzit, professor de Relações Internacionais da ESPM e especialista em segurança internacional e defesa, a fotografia dos três líderes não inaugura um novo arranjo mundial, mas evidencia uma fase mais instável na competição armamentista. "Historicamente, as grandes ordens foram construídas após guerras de grandes proporções e acompanhadas de novos arranjos institucionais. Em Shenzhen, não houve nada semelhante", afirma. "O encontro demonstrou que as três potências reconhecem a necessidade de negociar, mas não significa que compartilhem interesses suficientes para estabelecer uma nova ordem."

A "Terceira Era Nuclear"

A "declaração de paz" assinada pelos líderes limita-se a prever "um diálogo sobre a redução dos riscos nucleares e a prevenção da proliferação", sem metas ou prazos. O impasse esbarra na assimetria dos arsenais: a China possui cerca de 620 ogivas, contra 5.042 dos Estados Unidos e 5.420 da Rússia, segundo dados de janeiro de 2026 do SIPRI (Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo).

Com o fim do New START, o último tratado bilateral que impunha limites verificáveis entre Washington e Moscou, Rudzit avalia que o gesto em Shenzhen não interrompe a corrida armamentista. "Declarações de intenção são positivas, mas insuficientes. Estamos entrando em uma Terceira Era Nuclear, caracterizada pela competição entre três grandes potências, pela modernização tecnológica dos arsenais e por mecanismos de controle muito mais frágeis do que aqueles que existiram durante a Guerra Fria", aponta.

Quem sai ganhando

Para o professor, o saldo político da cúpula favorece principalmente o anfitrião. "Considero que Xi Jinping saiu mais fortalecido, principalmente porque recebeu os presidentes americano e russo em território chinês, projetando a imagem da China como uma potência indispensável às grandes decisões internacionais", analisa.

Putin também obteve um ganho relevante ao aparecer novamente ao lado do presidente americano, apesar da guerra na Ucrânia e do isolamento imposto pelo Ocidente. Já Trump conseguiu produzir uma imagem de protagonismo diplomático, mas sem resultados concretos e verificáveis para apresentar em casa após uma derrota histórica dos republicanos nas midterms.

Recado ao TPI e defesa de imunidade

Um dos trechos mais duros do comunicado divulgado por Moscou e Pequim mira o Tribunal Penal Internacional (TPI) — corte que mantém um mandado de prisão contra Putin. O texto afirma que o tribunal e instituições semelhantes "não devem abusar de sua jurisdição", destaca a importância do "respeito à imunidade (diplomática) de que desfrutam os funcionários estatais" e menciona o compromisso com a reforma da ONU.

Embora Estados Unidos, Rússia e China não integrem o Estatuto de Roma, mecanismo que criou o Tribunal, Rudzit vê no movimento um aprofundamento da ruptura institucional. "O efeito político é ampliar a percepção de que os instrumentos internacionais de responsabilização estão perdendo capacidade de constranger os Estados mais poderosos", afirma. "O aspecto mais preocupante é que esse questionamento não parte apenas de potências que tradicionalmente contestam a Ordem Internacional, mas também dos próprios Estados Unidos, que tiveram papel central na construção da arquitetura institucional do pós-1945."

Energia, Irã e pressão sobre a Ucrânia

Em meio à tensão no Estreito de Ormuz provocada pela guerra no Irã, o documento também reafirma "a importância de um fluxo estável de energia" e prevê ampliar a produção de derivados de petróleo refinado. Para Rudzit, porém, o consenso é apenas superficial. "A China depende da segurança das rotas marítimas para sustentar sua economia, mas também se beneficia do desgaste militar, econômico e diplomático americano provocado pela guerra contra o Irã", diz ele, lembrando que a Rússia mantém parceria estratégica com Teerã e lucra com o petróleo caro. "Os três dirigentes podem concordar sobre a necessidade de estabilidade energética, mas discordam profundamente sobre as condições políticas e militares necessárias para alcançá-la."

Já sobre a Ucrânia — tema citado por Putin ao invocar o papel das três potências como "vitoriosas da Segunda Guerra Mundial" —, o pesquisador alerta para o aumento da pressão diplomática sobre Kiev e a Europa. "O verdadeiro risco é que a Ucrânia passe a ser tratada como objeto de negociação entre grandes potências, e não como um Estado soberano com interesses próprios."