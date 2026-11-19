China, Estados Unidos e Rússia adotaram, nesta quinta-feira, 19, uma "declaração de paz" ao final de uma cúpula sem precedentes entre seus líderes na cidade chinesa de Shenzhen, segundo informaram o Kremlin e a imprensa estatal de Pequim. Até o momento, a Casa Branca não se pronunciou oficialmente sobre o conteúdo do documento divulgado após a reunião trilateral entre Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump.

De acordo com a declaração conjunta, os três chefes de Estado realizaram uma "troca profunda de opiniões sobre a atual situação internacional" e assumiram o compromisso de defender a estabilidade estratégica e a segurança global.

Energia, armas nucleares e críticas ao TPI

No campo econômico e energético, o documento afirma que as três potências preveem "aumentar a produção e o fornecimento de derivados de petróleo refinado", ressaltando "a importância de um fluxo estável de energia" para o mercado mundial.

O texto também registra o compromisso dos governos em "estabelecer um diálogo sobre a redução dos riscos nucleares e a prevenção da proliferação nuclear".

Em um recado direto a cortes internacionais, o comunicado mencionou o Tribunal Penal Internacional (TPI), declarando que a corte e outras instituições semelhantes "não devem abusar de sua jurisdição". Os presidentes destacaram ainda "a importância vital do princípio do consentimento do Estado e do respeito à imunidade(diplomática) de que desfrutam os funcionários estatais", além de afirmarem estar comprometidos com o impulso à reforma da ONU.

Reações dos líderes

Em declarações reproduzidas pela agência estatal chinesa Xinhua, Xi Jinping classificou o encontro como "positivo, construtivo e frutífero". "Os três países compartilham uma perspectiva comum sobre a salvaguarda da paz mundial", afirmou o presidente chinês, completando que "as sementes semeadas durante a reunião trilateral de hoje sem dúvida criarão raízes, brotarão e darão frutos".

Donald Trump deixou Shenzhen logo após o encerramento da agenda com seus homólogos russo e chinês, encontro no qual declarou que os três estavam fazendo "história".