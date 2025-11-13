Brasil e EUA querem fechar acordo até início de dezembro, diz Vieira

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse nesta quinta-feira que apresentou uma proposta geral aos EUA sobre o tarifaço. Vieira teve um encontro com o secretário de Estado, Marco Rubio. Na quarta-feira, os dois já haviam conversado em reunião paralela ao encontro do G7 no Canadá.

O chanceler brasileiro disse a jornalistas em Washington que o colega americano mostrou interesse de Washington em manter boas relações com o Brasil. A proposta ainda aguarda retorno da Casa Branca, que pode vir amanhã ou na próxima semana, e que os dois lados querem finalizar até o início de dezembro um acordo que crie uma espécie de "mapa do caminho" para as negociações.

Mauro Vieira falou que na semana passada houve uma reunião virtual entre Itamaraty, Fazenda, MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Comércio e Indústria) com seus pares dos EUA. Nesse encontro, o Brasil apresentou uma resposta sobre os temas que a Casa Branca havia enviado em outubro.

O chanceler disse que Rubio mencionou comentários positivos do presidente Donald Trump a respeito da reunião que teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Malásia.

Estágio das negociações

As negociações para suspender as sobretaxas impostas pelos Estados Unidos continuam sem avanços. A sinalização recente de Washington sobre a possibilidade de reduzir tarifas de importação de café, mencionada por Trump e pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, trouxe certa esperança para o Itamaraty como um possível alívio para o setor, embora o Brasil não tenha sido citado nominalmente.

O tarifaço atual soma uma sobretaxa de 40% à tarifa-base de 10% e atinge setores como aço, alumínio, carne, café, frutas, pescados, máquinas e equipamentos industriais. Hoje, o governo brasileiro trabalha com a suspensão temporária das sobretaxas até a conclusão das negociações para um acordo comercial mais amplo ou ampliação da lista de exceções - produtos classificados por Trump como “recursos naturais indisponíveis” nos Estados Unidos.

Em outra frente, o Brasil trabalha pela revogação de sanções impostas por Washington a cidadãos brasileiros, entre eles o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e tenta evitar novas punições previstas na Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA. O dispositivo permite retaliação contra países cujas práticas sejam consideradas “injustificáveis ou discriminatórias” contra empresas americanas. No caso brasileiro, a investigação inclui comércio digital, serviços financeiros, tarifas preferenciais, desmatamento ilegal e uso do Pix como meio de pagamento.

Trump sinaliza que vai reduzir tarifas sobre café

Em entrevista à rede americana Fox News, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que seu governo deve reduzir tarifas de importação sobre o café, medida que teria como objetivo baratear o produto para os consumidores americanos. O Brasil seria o maior beneficiado pela medida.

Atualmente, o café brasileiro está sujeito a uma taxação de 50%, o que encareceu o produto no mercado interno dos EUA e contribuiu para a pressão inflacionária local. O Brasil é o maior produtor e exportador mundial do grão e abastece grande parte da demanda americana.

No vídeo da entrevista, publicado no site da emissora na noite desta terça-feira, Trump declarou que pretende cortar “algumas tarifas” sobre o café, o que pode incluir o produto na lista de exceções ao pacote de sobretaxações contra o Brasil.

Lula diz que ligará novamente para Trump se as negociações não avançarem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já disse que fará uma nova ligação para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caso as discussões entre os dois países não avancem até o final da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

Lula e Trump se encontraram na Malásia em outubro para diminuir as tensões entre as nações após o aumento das tarifas de importação sobre produtos brasileiros, que passaram de 10% para 50% em agosto, por decisão da Casa Branca.

"Saí da reunião com o presidente Trump convicto de que vamos chegar a um acordo", declarou Lula a jornalistas em Belém, às vésperas da COP30. "Falei a ele da importância de nossos negociadores iniciarem as conversas o quanto antes."

O presidente acrescentou que o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estão prontos para uma nova rodada de negociações e estão dispostos a viajar aos Estados Unidos se necessário.

"Se ao final da COP30 a reunião entre nossos negociadores e os de Trump ainda não tiver ocorrido, farei outra ligação para ele", reforçou Lula.