Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Lula diz que ligará novamente para Trump se as negociações não avançarem

Presidentes se encontraram na Malásia em outubro para diminuir as tensões após o aumento das tarifas de importação sobre produtos brasileiros

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 14h12.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Saiba mais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, 4, que fará uma nova ligação para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caso as discussões entre os dois países não avancem até o final da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). O evento climático das Nações Unidas será realizado na próxima semana, em Belém.

Lula e Trump se encontraram na Malásia em outubro para diminuir as tensões entre as nações após o aumento das tarifas de importação sobre produtos brasileiros, que passaram de 10% para 50% em agosto, por decisão da Casa Branca.

"Saí da reunião com o presidente Trump convicto de que vamos chegar a um acordo", declarou Lula a jornalistas em Belém, às vésperas da COP30. "Falei a ele da importância de nossos negociadores iniciarem as conversas o quanto antes."

O presidente acrescentou que o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estão prontos para uma nova rodada de negociações e estão dispostos a viajar aos Estados Unidos se necessário.

"Se ao final da COP30 a reunião entre nossos negociadores e os de Trump ainda não tiver ocorrido, farei outra ligação para ele", reforçou Lula.

Ausência dos EUA na COP30

Na última sexta-feira, 31 de outubro, a Casa Branca confirmou à Reuters que não enviarão nenhum representante dos Estados Unidos para a COP30.

Segundo o funcionário da Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já esclareceu a posição de seu governo sobre a ação climática em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, quando chamou a mudança climática de "a maior farsa" do mundo e criticou os países por adotarem políticas climáticas que, segundo ele, "custaram fortunas a seus países".

"O presidente está se engajando diretamente com líderes de todo o mundo em questões de energia, o que pode ser observado nos acordos comerciais e de paz históricos, com um foco significativo em parcerias energéticas", declarou o funcionário da Casa Branca à Reuters.

A decisão dos EUA vem acompanhada de outros posicionamentos diplomáticos. A maioria dos países da Organização Marítima Internacional (IMO) votou pelo adiamento, por um ano, da decisão sobre um preço global do carbono no transporte marítimo internacional.

Como foi o encontro de Lula e Trump?

Os presidentes Lula e Donald Trump tiveram uma reunião presencial em Kuala Lumpur, na Malásia, em 26 de outubro. Os dois líderes afirmaram que há espaço para acordos para reduzir a tarifa de 50%, imposta pelos EUA a produtos brasileiros em agosto, bem como buscar acordos em outros temas.

"Tive uma ótima reunião com o presidente Trump. Discutimos, de forma franca e construtiva, a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra as autoridades brasileiras", disse Lula, após o encontro, que durou cerca de 45 minutos.

Os dois viajaram ao país para participar da cúpula da Asean. Antes da reunião, os dois falaram com a imprensa por cerca de dez minutos.

"Acho que seremos capazes de fazer alguns acordos muito bons que temos conversado, e acho que ao final teremos um relacionamento muito bom", disse Trump. "Eles podem oferecer muito e nós podemos oferecer muito."

Perguntado se reduziria as tarifas ao Brasil, ele disse que os dois presidentes "estariam discutindo isso por pouco tempo. Conhecemos um ao outro. Sabemos o que o outro quer".

Trump também foi questionado se falaria sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro na reunião. Ele respondeu "não é da sua conta".

"Eu sempre gostei dele. Me sinto mal pelo que aconteceu a ele. Sempre pensei que ele era honesto (straight-shooter), mas ele passou por muita coisa", afirmou Trump, sobre Bolsonaro.

Os presidentes Donald Trump e Lula, durante reunião na Malásia, em 26 de outubro (Ricardo Stuckert/PR)

Entenda a crise entre EUA e Brasil

A crise entre os dois países veio após Trump, em agosto, aumentar as taxas de importação sobre o Brasil, que chegaram a 50%, e impor sanções a autoridades brasileiras, como o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao impor a taxa, Trump exigiu que o Brasil retirasse os processos na Justiça contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes foi sancionado por conduzir o processo contra o ex-presidente, condenado em setembro por tentativa de golpe de Estado.

Por semanas, o governo americano se recusou a negociar com as autoridades brasileiras. O clima mudou após um encontro entre Lula e Trump na ONU, em setembro. Desde então, os dois presidentes falaram diversas vezes que houve "química" entre eles, o que teria aberto as conversas entre os dois governos.

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpEstados Unidos (EUA)TarifasLuiz Inácio Lula da SilvaGoverno Lula

Mais de Mundo

Nova premiê do Japão quer 'zero residentes ilegais' com novo plano

Terremoto no Afeganistão deixa 27 mortos e quase mil feridos

Tufão nas Filipinas deixa ao menos três mortos e 12 desaparecidos

Dick Cheney, ex-vice-presidente dos EUA, morre aos 84 anos

Mais na Exame

Tecnologia

Nintendo amplia previsão de vendas do Switch 2 para 19 milhões de unidades

Brasil

Isenção do IR: Comissão do Senado adia votação para quarta-feira

Mercados

'Trend das comprinhas': a arma secreta do TikTok para a Black Friday

Esporte

Como equipes de Fórmula 1 treinam para pit stops de menos de 2 segundos