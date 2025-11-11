EXAME Agro

Tarifas de Trump derrubam em 65% exportações de cafés especiais aos EUA

Em julho, o presidente americano anunciou tarifas de 50% sobre importações brasileiras

Carolina Ingizza
Repórter

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 16h06.

As tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump aos produtos brasileiros reduziram os embarques de cafés especiais para a América do Norte em quase 65%, segundo dados da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA).

Em julho, Trump anunciou uma tarifa de 50% para itens vindos do Brasil, vigente a partir de agosto. Naquele mês, as vendas gerais de produtos brasileiros para os EUA caíram 16,5%. Em setembro, a baixa foi de 20,3% e, em outubro, as exportações despencaram 37,9%.

Das 10 milhões de sacas de cafés finos exportados pelo Brasil, cerca de 2 milhões vão para os Estados Unidos, de acordo com a entidade. A redução das exportações é significativa porque os cafés especiais têm valor agregado mais alto: uma saca de 60 quilos pode ultrapassar os R$ 3.000.

O vice-presidente da BSCA, Luiz Roberto Saldanha, informou que muitos contratos que haviam sido assinados foram suspensos, cancelados ou adiados a pedido dos importadores americanos depois da taxação de 50%.

"Se o tarifaço permanecer, a tendência é que os norte-americanos diminuam, cada vez mais, as importações dos cafés especiais brasileiros e saiam, inclusive, da liderança entre os principais parceiros comerciais do produto no acumulado do ano", disse Saldanha, em nota à EXAME.

Café brasileiro em baixa nos EUA

Enquanto as tarifas americanas seguem vigentes, os exportadores brasileiros flexibilizaram os preços e os importadores americanos diminuíram suas margens para tentar manter as negociações, segundo a BSCA.

"Hoje, o cenário é brutal, com as negociações em níveis muito inferiores à média", diz o vice-presidente da associação.

A entidade teme que, se o tarifaço se prolongar, os consumidores americanos passem a consumir cafés especiais de outras nacionalidades e o produto brasileiro perca espaço no mercado dos Estados Unidos.

"É crucial que haja alinhamento entre os governos – e é positivo ter havido aproximação recente – para que um acordo ocorra o quanto antes, devolvendo as transações comerciais de café, entre Brasil e EUA, à normalidade", afirma Saldanha.

