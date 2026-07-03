Venezuela busca apoio dos EUA e FMI para reconstrução após terremotos

A Venezuela intensificou as negociações com organismos internacionais e com os Estados Unidos para viabilizar recursos destinados à reconstrução das áreas atingidas pelos terremotos de 24 de junho.

A presidente, Delcy Rodríguez, afirmou que o governo mantém conversas com o Departamento de Estado americano e com o Fundo Monetário Internacional (FMI) em busca de apoio financeiro para recuperar a infraestrutura destruída pelos sismos.

Segundo Rodríguez, o governo também abriu diálogo com o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que já sinalizaram a oferta de cooperação não reembolsável para as ações emergenciais, além da possibilidade de linhas de crédito voltadas ao processo de reconstrução.

O balanço oficial aponta que os terremotos deixaram ao menos 2.595 mortos e 12.400 feridos. Além das vítimas, cerca de 855 edifícios sofreram danos, entre imóveis residenciais, comerciais e estruturas públicas.

Para acelerar a resposta à tragédia, o governo criou um fundo inicial de US$ 200 milhões e abriu uma conta no CAF-Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe para receber doações internacionais. Segundo Rodríguez, os recursos serão destinados principalmente à construção de moradias e terão mecanismos de auditoria para acompanhar sua aplicação.

Reconstrução mobiliza apoio internacional

O governo venezuelano também recebeu uma equipe técnica de Israel especializada na avaliação estrutural de edificações. Os profissionais irão analisar imóveis que permaneceram de pé, mas apresentam danos, para definir quais poderão ser recuperados e quais precisarão ser demolidos.

Uma avaliação preliminar realizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com base em imagens de satélite, estima que os prejuízos causados pelos terremotos alcancem cerca de US$ 6,7 bilhões. Os danos incluem imóveis, veículos e estabelecimentos comerciais.

As autoridades estimam que aproximadamente 12.800 pessoas perderam suas casas. Já o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) contabilizou cerca de 16 mil moradores obrigados a buscar abrigo temporário após os desastres.

Como parte da mobilização internacional, o ministro da Defesa do Brasil, José Múcio, esteve na Venezuela nesta semana representando o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A visita teve como objetivo discutir o reforço da cooperação humanitária e avaliar iniciativas conjuntas voltadas à reconstrução de infraestrutura e habitação.

*Com EFE