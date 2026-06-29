Lula determina viagem de ministro da Defesa à Venezuela para reforçar apoio ao país após terremoto

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, viajará a Caracas nesta terça-feira, 30, para se reunir com autoridades do governo venezuelano. A ida ocorre por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que orientou o reforço do apoio brasileiro às ações humanitárias diante da situação de emergência provocada pelos terremotos que atingiram o país na última semana.

Na agenda oficial, está previsto um encontro com o ministro da Defesa da Venezuela, Gustavo González López. A comitiva brasileira também contará com a participação de Inês da Silva Magalhães, vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica Federal, e de Augusto Henrique Alves Rabelo, secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades.

O objetivo da missão é ampliar a cooperação no atendimento às vítimas, com foco no acolhimento de desabrigados e na reconstrução das áreas afetadas pelos tremores.

Como parte desse esforço, o Brasil enviará um quinto voo de ajuda humanitária ainda nesta terça-feira. A aeronave partirá da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, transportando equipamentos para ampliar o hospital de campanha instalado em La Guaira, na Venezuela. Com a expansão, a unidade passará a contar com 20 leitos de internação, além de módulos específicos para atendimento infantil e para situações de pandemia.

No mesmo voo, embarcarão 45 militares da Marinha do Brasil, que atuarão na operação da estrutura hospitalar, prevista para ocupar uma área de 900 metros quadrados.

Toneladas de medicamentos

Antes de seguir para Caracas, a aeronave fará escala em Guarulhos (SP), onde serão embarcadas cerca de 5,5 toneladas de medicamentos, insumos de saúde e testes rápidos doados pelo Ministério da Saúde, conforme solicitação do governo venezuelano. Segundo as autoridades brasileiras, o envio não compromete os estoques do Sistema Único de Saúde (SUS).

A operação também contará com a participação de dois técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que levarão equipamentos capazes de identificar sinais de celulares sob escombros, auxiliando as equipes de busca e resgate.

Desde o início da crise, o Brasil tem intensificado o envio de apoio logístico e humanitário por meio de aeronaves da Força Aérea Brasileira. O primeiro voo, realizado em 26 de junho, levou uma equipe de 44 profissionais especializados em resgate.

No dia seguinte, duas operações transportaram o hospital de campanha, equipes médicas, kits de atendimento emergencial e purificadores de água. Um quarto voo, no dia 28, enviou mais 35 bombeiros dos estados de São Paulo e Minas Gerais para reforçar as equipes que atuam no terreno.

Com a nova remessa, a mobilização brasileira deverá reunir quatro especialistas da Defesa Civil, 71 bombeiros, seis técnicos da Anatel, 100 purificadores de água com capacidade de cinco mil litros por dia cada, além de 6,5 toneladas de medicamentos e um efetivo de 93 militares da Marinha dedicados à operação do hospital de campanha.

A iniciativa integra o esforço de cooperação humanitária coordenado pelo governo brasileiro em resposta aos impactos dos terremotos na Venezuela.