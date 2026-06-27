Danos por terremotos na Venezuela podem chegar a US$ 6,7 bi, 6% do PIB, diz ONU

A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que os prejuízos materiais provocados pelos dois terremotos que atingiram a Venezuela nesta semana cheguem a US$ 6,7 bilhões, cerca de R$ 34,7 bilhões, o equivalente a aproximadamente 6% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

A projeção, divulgada neste sábado, 27, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), foi elaborada com base em modelos de impacto sísmico, imagens de satélite e dados demográficos. O cálculo considera as perdas físicas, como a destruição de moradias e de ativos econômicos, mas ainda não incorpora os efeitos indiretos sobre a economia provocados pelo desastre registrado na última quarta-feira.

Os tremores foram registrados na quarta, 24, e na sexta, 26, e atingiram áreas estratégicas da Venezuela, incluindo Caracas e os estados de La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy e Aragua, regiões que concentram parcela significativa da população e da atividade econômica do país. O mais forte aconteceu na quarta e teve magnitude de 7,5, a maior em mais de um século.

De acordo com a agência da ONU, os danos diretos podem variar entre US$ 4,7 bilhões e US$ 8,7 bilhões (de R$ 24,3 bilhões a R$ 45 bilhões), refletindo principalmente as perdas em residências e ativos produtivos.

O órgão ressalta, porém, que a estimativa não inclui os prejuízos à infraestrutura, a interrupção das atividades econômicas nem os custos de reconstrução, que podem elevar o impacto financeiro total para algo entre 1,5 e 3 vezes o valor dos danos diretos.

Número de mortos ultrapassa os 1,4 mil

O número de mortos no devastador terremoto duplo na Venezuela subiu para 1.430, informou neste sábado, 27, o líder parlamentar Jorge Rodríguez, um dos porta-vozes do governo sobre a tragédia. Rodríguez, irmão da presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, também relatou 3.238 feridos e 3.142 desabrigados.

A contagem oficial anterior havia registrado 920 vítimas fatais. Em uma transmissão pela televisão estatal realizada mais cedo neste sábado, a presidente interina Delcy Rodríguez afirmou que mais dez países se unirão aos esforços de busca por sobreviventes.

"Quero também dizer que a Venezuela não está sozinha. Recebemos a mão amiga do mundo. Gostaria de informar ainda que equipes de mais países chegarão nas próximas horas e que, entre agora e amanhã, praticamente outros dez países se juntarão a esses esforços de resgate", disse.

Equipes de países como Brasil, México, Estados Unidos, El Salvador, Suíça, Colômbia, Espanha, Equador, Chile, República Dominicana e Panamá juntaram-se às buscas.

Na manhã deste sábado, o Brasil enviou o terceiro voo com ajuda humanitária à Venezuela, com kits de medicamentos e o módulo complementar para a instalação de um hospital de campanha.

Em estimativa divulgada pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), agência vinculada à ONU, os terremotos que atingiram a Venezuela na última quarta-feira, 24, podem ter afetado até 6,76 milhões de pessoas.

(*) Com informações da AFP