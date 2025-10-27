Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Venezuela avalia como 'positivo' Lula tentar mediar crise com EUA

Em coletiva de imprensa, ministro do interior também deixou um alerta à Casa Branca, afirmando que "mexer com a Venezuela" pode se tornar "uma luta continental e mais além"

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 21h23.

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, disse ter uma avaliação positiva nesta segunda-feira, 27, sobre a intenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de mediar a crise entre o país sul-americano e os Estados Unidos, em um momento de grande mobilização naval americana em águas próximas ao litoral venezuelano.

Cabello afirmou que é "bom" e "lógico" que Lula "tenha preocupação", argumentando que aqueles que "pensam que um conflito com a Venezuela se limita apenas à Venezuela não estão lendo bem a história real".

"Nós somos vizinhos do Brasil, é bom que se preocupe, sim, concordo, que levante sua voz. Não que diga 'yes, sir' (sim, senhor), não, não, que levante sua voz para defender a nossa América, para defender a pátria grande, completa. É o maior país de toda a região", declarou Cabello durante coletiva de imprensa do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), legenda do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Cabello, que também é secretário-geral do partido governista, mencionou que o governo Maduro recebe "todos os dias" pedidos de "pessoas de outros lugares do mundo" que manifestam o desejo de, segundo ele, "se incorporar à defesa" da Venezuela.

O ministro também deixou um alerta a Washington, afirmando que "mexer com a Venezuela" pode se tornar "uma luta continental e mais além".

No domingo, Lula se ofereceu para atuar como interlocutor na crise entre os EUA e a Venezuela, segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, após um encontro entre o presidente brasileiro e o presidente americano, Donald Trump, na Malásia.

Nesta segunda-feira, Lula reiterou sua disposição, declarando que "se os EUA precisam do apoio do Brasil para abordar o problema da Venezuela", ele está pronto para ajudar a "manter a paz" na região.

Os EUA mantêm uma intensa presença militar no mar do Caribe sob o argumento de combater o narcotráfico. Nos próximos dias, o porta-aviões USS Gerald Ford, considerado o mais moderno e crucial da frota americana, se junta à operação.

O governo venezuelano sustenta que essa movimentação militar é, na verdade, uma "ameaça" a sua soberania, com o objetivo de facilitar uma "mudança de regime".

Como foi o encontro de Lula com Trump?

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou neste domingo, 26, que Donald Trump manifestou interesse em visitar o Brasil após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Kuala Lumpur, na Malásia.

Segundo o chanceler, o encontro foi “muito positivo” e pode abrir caminho para um novo acordo comercial entre os dois países nas próximas semanas. “O presidente Trump quer ir ao Brasil, e o presidente Lula também disse que irá com prazer aos Estados Unidos no futuro”, declarou Vieira.

De acordo com o ministro, Lula voltou a pedir a suspensão temporária das tarifas impostas às exportações brasileiras e a revisão das sanções aplicadas pela Lei Magnitsky durante o processo de negociação. Trump, por sua vez, teria orientado sua equipe a iniciar ainda neste domingo as conversas bilaterais, com a expectativa de concluir um entendimento “em poucas semanas”.

“Esperamos concluir uma negociação bilateral que trate de cada setor atingido pela atual tributação americana ao Brasil”, acrescentou Vieira, reforçando que o governo brasileiro pedirá a suspensão das tarifas enquanto o diálogo estiver em curso.

O encontro contou com a presença do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio; do secretário do Tesouro, Scott Bessent; e do representante comercial norte-americano, Jamieson Greer.

Acompanhe tudo sobre:BrasilVenezuelaEstados Unidos (EUA)Donald TrumpNicolás Maduro

Mais de Mundo

Zelensky ordena ampliação de alcance dos ataques no território russo

Terremoto de magnitude 6,1 atinge região oeste da Turquia

Eleição trouxe 'calma econômica' para a Argentina, diz CEO da Flybondi

Venezuela denuncia suposto plano da CIA que atacaria Maduro

Mais na Exame

Mundo

Zelensky ordena ampliação de alcance dos ataques no território russo

Mercados

A nova aposta do Google: data centers alimentados por energia nuclear

Um conteúdo Esfera Brasil

EUA e China ensaiam trégua comercial, mas especialistas veem impasse nas relações entre potências

Economia

PL do streaming é apresentado na Câmara e define alíquota 4% às plataformas