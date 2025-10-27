Paraná Pesquisas: Lula aparece à frente de todos em cenários de 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece numericamente à frente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 27.

Essa é a primeira vez desde abril que o petista supera todos os adversários da direita na pesquisa de segundo turno do instituto. Apesar da melhora da nova melhora no percentual de intenções de voto na comparação com a última pesquisa, Lula ainda aparece em empate técnico contra os três nomes.

Na reedição do segundo turno de 2022, Lula tem 44,9% das intenções de voto contra 41,6% de Bolsonaro. Essa é a primeira vez desde novembro de 2024 que o petista supera numericamente o ex-presidente. Pela margem de erro, de 2,2 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

Bolsonaro está inelegível e, sem uma mudança de entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não poderá disputar a eleição no próximo ano.

Na comparação com a pesquisa anterior, o Lula teve uma alta de 3,4 pontos percentuais, enquanto Bolsonaro teve uma queda de 2,8 pontos percentuais.

Em uma eventual disputa entre Lula e Michelle, o petista 44,7% contra 41,6% da ex-primeira dama, outro cenário de empate técnico entre os nomes. O petista cresceu 2,4 pontos em relação à pesquisa de agosto, enquanto a ex-primeira dama recuou 1,8 ponto percentual.

No cenário entre Lula e Tarcísio, o presidente tem 44,9% contra 40,9% do governador de São Paulo. O petista avançou 3 pontos e o Tarcísio recuou um ponto percentual.

O instituto testou pela primeira vez o nome do senador Flávio Bolsonaro. Lula aparece com 46,7% das intenções contra 37% do senador.

A pesquisa foi realizada com 2.020 eleitores em 26 estados e o Distrito Federal, em 163 municípios, entre os dias 21 e 24 de outubro de 2025. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

Cenários de 2º turno presidencial 2026 Paraná (outubro/2025)

Jair Bolsonaro x Lula

Lula: 44,6%

Jair Bolsonaro: 41,6%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,7%

Não sabe/não opinou: 5,7%

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula: 44,7%

Michelle Bolsonaro: 41,6%

Nenhum/Branco/Nulo: 8,2%

Não sabe/não opinou: 5,5%

Lula x Tarcísio de Freitas

Lula: 44,9%

Tarcísio de Freitas: 40,9%

Nenhum/Branco/Nulo: 8%

Não sabe/não opinou: 6,2%

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 46,7%

Flávio Bolsonaro: 37%

Nenhum/Branco/Nulo: 10,4%

Não sabe/não opinou: 5,8%

Lula lidera todos os cenários de 1º turno

Nas simulações de primeiro turno para as eleições presidenciais de 2026, Lula lidera os quatro cenários testados pelo instituto Paraná Pesquisas.

No cenário com Jair Bolsonaro, Lula tem 37% das intenções de voto contra 31% do ex-presidente. Ciro Gomes (PDT) aparece com 7,5%, seguido pelo governador do Paraná, Ratinho Junior, com 6%, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, com 4,7%, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com 3,2%.

Quando a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é testada como candidata da oposição, o petista tem 37,3% contra 28%. Nenhum outro nome supera os 10%.

Em simulação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, [grifar]Lula também lidera, com 37,% ante 22,3% do ex-ministro da Infraestrutura. Já no cenário em que enfrenta Flávio Bolsonaro, o presidente tem 37,6%, enquanto o senador soma 19,2%.