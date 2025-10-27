Trump parabeniza Lula pelo seu 80º aniversário

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo seu aniversário de 80 anos nesta segunda-feira, 27.

"Ele é um cara muito vigoroso, na verdade, e foi muito impressionante. Mas hoje é o aniversário dele, então feliz aniversário", disse o republicano a jornalistas.

A fala ocorre após o encontro entre Lula e Trump neste domingo, na Malásia. O presidente dos EUA também comentou sobre o possível acordo com o Brasil.

"Não sei se algo vai acontecer, vamos ver. Eles gostariam de fechar um acordo. Vamos ver, agora eles estão pagando, acho que 50% de tarifa. Mas tivemos uma ótima reunião", afirmou.

Lula disse que acordo está 'garantido'

Lula afirmou que um acordo com o americano Trump está “garantido” e pode ser fechado “mais rápido do que qualquer um pensa”. A declaração foi feita durante uma coletiva de imprensa na cúpula da Asean, em Kuala Lumpur, na Malásia.

"Ele me garantiu que chegaremos a um acordo. Estou muito confiante de que em poucos dias chegaremos a uma solução. Estou muito otimista em relação à reunião. Não estou pedindo nada que não seja justo para o Brasil", disse.

O comentário ocorre um dia após o encontro presencial entre os dois presidentes, no domingo, 26, também na capital malaia. Segundo ambos, há disposição mútua para negociar a redução da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros em agosto, além de ampliar o diálogo em outras frentes comerciais.

*Com informações do O Globo