Trump parabeniza Lula pelo seu 80º aniversário

Presidente dos Estados Unidos disse que ainda não há confirmação de um acordo com Brasil

Redação Exame

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 10h44.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parabenizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo seu aniversário de 80 anos nesta segunda-feira, 27.

"Ele é um cara muito vigoroso, na verdade, e foi muito impressionante. Mas hoje é o aniversário dele, então feliz aniversário", disse o republicano a jornalistas.

A fala ocorre após o encontro entre Lula e Trump neste domingo, na Malásia. O presidente dos EUA também comentou sobre o possível acordo com o Brasil.

"Não sei se algo vai acontecer, vamos ver. Eles gostariam de fechar um acordo. Vamos ver, agora eles estão pagando, acho que 50% de tarifa. Mas tivemos uma ótima reunião", afirmou.

Lula disse que acordo está 'garantido'

Lula afirmou que um acordo com o americano Trump está “garantido” e pode ser fechado “mais rápido do que qualquer um pensa”. A declaração foi feita durante uma coletiva de imprensa na cúpula da Asean, em Kuala Lumpur, na Malásia.

"Ele me garantiu que chegaremos a um acordo. Estou muito confiante de que em poucos dias chegaremos a uma solução. Estou muito otimista em relação à reunião. Não estou pedindo nada que não seja justo para o Brasil", disse.

O comentário ocorre um dia após o encontro presencial entre os dois presidentes, no domingo, 26, também na capital malaia. Segundo ambos, há disposição mútua para negociar a redução da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros em agosto, além de ampliar o diálogo em outras frentes comerciais.

*Com informações do O Globo

