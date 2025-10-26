Após encontro com Lula, Trump quer visitar o Brasil, diz Mauro Vieira

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou neste domingo, 26, que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou interesse em visitar o Brasil após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Kuala Lumpur, na Malásia.

Segundo o chanceler, o encontro foi “muito positivo” e pode abrir caminho para um novo acordo comercial entre os dois países nas próximas semanas. “O presidente Trump quer ir ao Brasil, e o presidente Lula também disse que irá com prazer aos Estados Unidos no futuro”, declarou Vieira.

De acordo com o ministro, Lula voltou a pedir a suspensão temporária das tarifas impostas às exportações brasileiras e a revisão das sanções aplicadas pela Lei Magnitsky durante o processo de negociação. Trump, por sua vez, teria orientado sua equipe a iniciar ainda neste domingo as conversas bilaterais, com a expectativa de concluir um entendimento “em poucas semanas”.

“Esperamos concluir uma negociação bilateral que trate de cada setor atingido pela atual tributação americana ao Brasil”, acrescentou Vieira, reforçando que o governo brasileiro pedirá a suspensão das tarifas enquanto o diálogo estiver em curso.

O encontro contou com a presença do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio; do secretário do Tesouro, Scott Bessent; e do representante comercial norte-americano, Jamieson Greer.

Comércio e tarifas

O secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, afirmou que Lula argumentou que o Brasil não deveria ser incluído nas recentes elevações tarifárias impostas por Washington, uma vez que mantém déficit na balança comercial com os EUA.

“[Lula] mostrou também que nossa relação diplomática e comercial, de mais de 200 anos, sempre foi muito boa”, disse Rosa.

Segundo Mauro Vieira, Trump não impôs condições prévias para o início das negociações.

Menções a Jair Bolsonaro

Os presidentes, segundo o governo brasileiro, não discutiram diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Isso não foi tratado. O nome de Bolsonaro apareceu apenas de forma lateral, em uma entrevista anterior à reunião”, disse Rosa.

Antes do encontro, Trump havia comentado com jornalistas que “se sente mal pelo que Bolsonaro passou no Brasil” e disse considerar o ex-presidente “um cara honesto que passou por muita coisa”.

Durante a reunião, Lula mencionou apenas a aplicação da Lei Magnitsky contra autoridades do Supremo Tribunal Federal, classificando-a como injusta e contrária ao devido processo legal.

Interlocução com a Venezuela

Ainda segundo Mauro Vieira, Lula se colocou à disposição para atuar como interlocutor entre os Estados Unidos e a Venezuela, com o objetivo de buscar soluções diplomáticas para a crise entre os dois países.

“O presidente Lula disse que a América do Sul é uma região de paz e se prontificou a ser interlocutor, como já foi no passado, para buscar soluções mutuamente aceitáveis”, explicou o chanceler. “[Ele] reafirmou que o Brasil continuará atuando como elemento de paz e entendimento, como é tradição da nossa diplomacia”, concluiu.