Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

UE mantém acordo comercial com os EUA congelado diante de incertezas sobre tarifas

Eurodeputados aguardam esclarecimentos de Washington sobre como será mantido o limite de 15% para a maioria das exportações

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 4 de março de 2026 às 14h24.

Tudo sobreUnião Europeia
Saiba mais

O Parlamento Europeu decidiu nesta quarta-feira, 4, manter suspensa a ratificação do acordo comercial entre União Europeia e Estados Unidos após uma decisão da Suprema Corte americana que invalidou a política tarifária do presidente Donald Trump.

A medida amplia a incerteza em torno do pacto negociado no ano passado entre Washington e o bloco econômico.

A decisão foi tomada por integrantes da comissão de comércio do Parlamento Europeu. Os eurodeputados afirmaram que aguardam esclarecimentos do governo dos Estados Unidos sobre como será mantido o limite de 15% para a maioria das exportações do bloco europeu, nível definido no acordo firmado no verão passado.

Segundo o presidente da comissão e responsável pelas negociações parlamentares, Bernd Lange, o Parlamento pretende obter garantias de que Washington seguirá os termos estabelecidos. “Vamos comunicar aos EUA que queremos ter clareza de que eles estão cumprindo o acordo”, afirmou Lange.

Nova decisão em março

Os parlamentares também solicitaram informações adicionais à Comissão Europeia, responsável pela política comercial do bloco. Uma nova reunião está prevista para 17 de março, quando os eurodeputados poderão decidir se avançam com a ratificação, que poderia ocorrer ainda na mesma semana.

O adiamento ocorre em meio a novas tensões nas relações comerciais entre os dois lados do Atlântico. Na noite de terça-feira, 3, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que poderia interromper o comércio com a Espanha após o país rejeitar o uso de bases militares para uma operação contra o Irã.

A ameaça ocorre em paralelo à instabilidade provocada por uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que derrubou a base legal das chamadas tarifas recíprocas adotadas pelo governo americano. Essas tarifas eram utilizadas para estabelecer taxas sobre importações de diversos países.

Após a decisão judicial, o governo americano passou a aplicar uma tarifa temporária de 10% sobre todas as importações. As investigações sobre medidas permanentes são conduzidas sob a autoridade da Seção 301 do Representante Comercial dos Estados Unidos, liderado por Jamieson Greer.

Greer afirmou que a meta é reconstruir as taxas negociadas em acordos anteriores com parceiros comerciais, incluindo a União Europeia. Ainda existem dúvidas sobre o formato final dessas tarifas. O bloco europeu espera ser poupado da elevação da tarifa temporária para 15%, segundo informações divulgadas pela Bloomberg.

Lideranças europeias em clima de tensão

Enquanto o Parlamento mantém a suspensão da ratificação, líderes europeus defendem a aprovação do acordo para reduzir atritos com Washington. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou após reunião com Trump, em Washington, que a implementação do pacto pode ajudar a estabilizar as relações comerciais.

Durante a mesma agenda pública, Trump também mencionou a possibilidade de bloquear a entrada de produtos espanhóis nos Estados Unidos. As declarações ampliaram o atrito com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que voltou a criticar a ofensiva militar dos EUA e de Israel contra o Irã.

Sánchez afirmou que o governo espanhol não apoiará ações que considere contrárias ao direito internacional. Autoridades europeias indicaram que medidas comerciais direcionadas a um único país poderiam gerar repercussões para todo o bloco.

O comissário europeu responsável pela política industrial, Stéphane Séjourné, declarou que ameaças contra um Estado-membro têm impacto direto sobre a União Europeia como conjunto econômico.

O acordo comercial entre União Europeia e Estados Unidos foi negociado em 2025. O entendimento prevê tarifa de 15% para a maioria das exportações europeias destinadas ao mercado americano e a eliminação de tarifas sobre grande parte dos produtos industriais dos EUA vendidos no bloco.

O pacto também mantém uma tarifa de 50% sobre importações europeias de aço e alumínio. A União Europeia aceitou os termos na tentativa de evitar uma disputa comercial com Washington e preservar a cooperação em segurança, especialmente no contexto do apoio à Ucrânia.

Apesar do entendimento inicial, o acordo não passou por ratificação formal. Sua implementação ocorreu apenas de forma parcial. Os Estados Unidos ampliaram posteriormente a tarifa de 50% sobre metais para centenas de produtos derivados, medida que gerou críticas de parlamentares europeus.

O Parlamento Europeu já havia suspendido a ratificação anteriormente após declarações de Trump sobre a possibilidade de anexação da Groenlândia, território autônomo ligado à Dinamarca, integrante da União Europeia. Deputados do bloco também discutem mudanças no acordo, entre elas a inclusão de uma cláusula de expiração para o pacto.

Acompanhe tudo sobre:EuropaUnião EuropeiaTarifasEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

EUA podem elevar tarifa global de 10% para 15% ainda nesta semana

Guerra no Irã se espalha a mais países e EUA dizem estar 'apenas começando'

Turquia diz que abateu míssil do Irã que atingiria o país

China cobra respeito a acordos internacionais após fala de Trump sobre Espanha

Mais na Exame

Carreira

ChatGPT, Claude ou Gemini? Veja quais recursos você ganharia e quais perderia em cada chatbot

Líderes Extraordinários

Governança de carreira: quem tem autoridade para te contrariar?

Negócios

O erro que impede muitos empreendedores de virar CEOs e escalar seus negócios

Brasil

PEC da Segurança: votação é adiada em comissão após divergências sobre o texto