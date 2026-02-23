União Europeia deve suspender acordo com os EUA por incerteza sobre tarifas

A União Europeia deve suspender o processo de ratificação do acordo comercial com os Estados Unidos após novas incertezas provocadas pela política tarifária do presidente Donald Trump.

Os principais grupos políticos do Parlamento Europeu anunciaram nesta segunda-feira, 23, que vão interromper os trabalhos legislativos para aprovar o tratado, em meio a dúvidas sobre as novas tarifas anunciadas pela Casa Branca.

A manifestação ocorre após Trump elevar de 10% para 15% a tarifa global aplicada a produtos estrangeiros, medida anunciada após a Suprema Corte considerar ilegal a imposição das tarifas anteriores.

Parlamento europeu congela votação do acordo

Zeljana Zovko, principal negociadora comercial do Partido Popular Europeu (EPP) no acordo com os EUA, afirmou em entrevista à Bloomberg que “não há outra opção” além de adiar o processo até que haja mais clareza sobre a situação.

O EPP, maior bloco político do Parlamento Europeu, será acompanhado por partidos como Socialists & Democrats e o grupo liberal Renew para respaldar o congelamento da tramitação.

Bernd Lange, presidente da comissão de comércio do Parlamento, convocou uma reunião emergencial para reavaliar o acordo entre UE e EUA. Ele já havia defendido o adiamento até que o bloco recebesse informações mais detalhadas sobre as novas tarifas americanas.

Em paralelo, embaixadores da União Europeia também se reunirão para discutir a relação comercial com Washington.

Nova tarifa de até 15% aumenta incertezas

Após a decisão da Suprema Corte, Trump anunciou uma tarifa global de 10%, posteriormente elevada para 15%. A medida deixou dúvidas entre parceiros comerciais e ampliou a turbulência econômica em torno da política dos EUA.

Os mercados reagiram. O índice Stoxx Europe 600 caiu 0,4%, atingindo a mínima da sessão após a notícia.

O que prevê o acordo entre UE e EUA

O acordo firmado no último verão entre Trump e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estabelece uma tarifa de 15% sobre a maioria das exportações europeias para os EUA.

Em contrapartida, prevê a remoção de tarifas sobre bens industriais americanos exportados ao bloco europeu.

Os Estados Unidos, no entanto, manteriam uma tarifa de 50% sobre as importações europeias de aço e alumínio.

A União Europeia aceitou os termos com o objetivo de evitar uma guerra comercial mais ampla com Washington e preservar o apoio de segurança dos EUA, especialmente em relação à Ucrânia. O Parlamento pretendia ratificar o acordo em março.

O caminho até a ratificação já vinha sendo turbulento. Após o anúncio inicial do acordo, os EUA ampliaram a tarifa de 50% sobre metais para centenas de outros produtos, o que gerou insatisfação entre parlamentares europeus.

O processo também já havia sido congelado anteriormente, depois que Trump ameaçou anexar a Groenlândia, território da Dinamarca.

Com o recuo do presidente americano em relação à Groenlândia, o Parlamento retomou temporariamente a tramitação, mas incluiu mudanças como uma cláusula de revisão. Isso significa que, mesmo se aprovado, o acordo precisará retornar a outras instituições da UE para novas negociações.