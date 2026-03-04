O Brasil tem posição oficial sobre a guerra no Irã? O que Lula disse

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se posicionou sobre a guerra no Irã na terça-feira, 3. Segundo o presidente, "o Brasil salva vidas" enquanto guerras acontecem no mundo.

"A gente salva vida, sobretudo nesse instante em que se ligar na televisão agora está falando de morte, se ligar na televisão à noite está falando de guerra, se ligar na televisão de manhã está falando de morte, de drone, de mísseis, de invasão", disse o presidente em declaração durante visita a uma indústria de biotecnologia em Valinhos, São Paulo.

"Aqui, nós estamos falando de salvar vidas. Isso aqui é um drone de remédio para o povo brasileiro. Isso aqui é nosso míssil. Não míssil pra matar, mas míssil pra salvar"

No fim de semana, o governo publicou uma nota afirmando que o Brasil condena medidas que violem a soberania de Estados e ampliem o conflito no Oriente Médio.

A posição foi divulgada em nota oficial do Ministério das Relações Exteriores, na noite de sábado, 28, após ofensiva militar dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e a reação iraniana com ataques na região.

No comunicado, o Itamaraty condenou ações retaliatórias e ataques contra áreas civis e reiterou a defesa do Direito Internacional.

A nota afirmou que a legítima defesa, prevista no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, é medida excepcional e deve respeitar proporcionalidade e nexo causal com eventual ataque armado.

O governo brasileiro manifestou solidariedade aos países atingidos por ataques retaliatórios do Irã no sábado: Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Kuwait e Jordânia.