Ucrânia volta a atacar base aérea russa na Crimeia ocupada

A Ucrânia realizou na madrugada desta quarta-feira, 1º, um novo ataque contra o aeródromo militar de Saki, na Crimeia ocupada pela Rússia. Segundo o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), drones atingiram hangares da base aérea onde estavam armazenados equipamentos e aeronaves militares russas.

De acordo com o órgão de inteligência ucraniano, pelo menos cinco drones acertaram a infraestrutura da base. A avaliação preliminar indica que dois caças dos modelos Su-30 e Su-30SM estavam nos hangares no momento do ataque.

O SBU informou que um incêndio começou no hangar onde estava um Su-30SM, o que pode indicar que a aeronave foi atingida. Segundo o serviço de inteligência, cada um desses aviões é avaliado entre US$ 30 milhões e US$ 50 milhões.

Ataque faz parte de ofensiva de 40 dias

O aeródromo de Saki já havia sido alvo de um ataque ucraniano em 24 de junho. A base integra a campanha de Kiev para atingir instalações militares e logísticas russas na Crimeia, península anexada por Moscou em 2014.

Segundo o SBU, a operação faz parte da ofensiva de 40 dias anunciada pelo presidente Volodymyr Zelensky em 25 de junho. O objetivo declarado da campanha é aumentar a pressão sobre o Kremlin para que aceite um cessar-fogo e avance nas negociações de paz.

O Exército ucraniano também informou nesta quarta-feira que realizou novos ataques contra alvos militares e logísticos russos em áreas ocupadas do território continental da Ucrânia.

*Com EFE