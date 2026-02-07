Zelensky aponta possível acordo de US$ 12 trilhões entre Rússia e EUA

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a inteligência do país apresentou a ele um documento que trata de um possível acordo de cooperação entre Rússia e Estados Unidos avaliado em até US$ 12 trilhões.

De acordo com a agência EFE, Zelensky afirmou, em declarações divulgadas neste sábado pela agência de notícias ucraniana Ukrinform, que os serviços de inteligência mostraram a ele um documento identificado como “pacote Dimitriev”, no qual constariam esses valores.

"Supostamente é um pacote de cooperação econômica entre Estados Unidos e Rússia", disse Zelensky, acrescentando que "a Ucrânia mostrará sua reação diante disso caso tal risco ocorra".

Zelensky destacou ainda que, diante da eventualidade de um entendimento bilateral entre Moscou e Washington, a legislação ucraniana precisa ser respeitada. De acordo com ele, qualquer acordo entre Rússia e Estados Unidos que envolva a Ucrânia não pode contrariar a Constituição nem as leis do país e tampouco deve ser discutido sem a participação ucraniana.

Representantes da Ucrânia, da Rússia e dos Estados Unidos se reuniram nesta semana em Abu Dhabi, em uma segunda rodada de negociações com o objetivo de avançar nas discussões sobre o fim da guerra russo-ucraniana. O encontro teve como único resultado concreto uma troca de prisioneiros.