Ataque de drones ucranianos na Crimeia deixa mortos e 16 pessoas feridas

Incidente provocou incêndio em subestação elétrica e suspensão temporária de voos em quatro aeroportos russos

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 06h40.

Última atualização em 22 de setembro de 2025 às 06h53.

Pelo menos três pessoas foram mortas e outras 16 ficaram feridas na noite passada em um ataque de drones ucranianos contra a península da Crimeia, segundo informou o governador desse território anexado pela Rússia em 2014, Serguei Axionov.

"Segundo dados atualizados, como resultado do ataque de drones perto da localidade de Foros, três pessoas morreram e 16 ficaram feridas", escreveu Axionov em seu canal no Telegram.

O balneário de Foros ficou mundialmente famoso em agosto de 1991, quando o então líder soviético, Mikhail Gorbachev, e sua família foram isolados durante o golpe fracassado que precipitou a desintegração da União Soviética.

Defesa aérea russa e drones abatidos

O Ministério da Defesa da Rússia informou que, durante a noite passada, os sistemas de defesa antiaérea derrubaram dez drones sobre o território da Crimeia e sete sobre as águas dos mares Negro e de Azov, que banham a península.

Além disso, o comunicado militar publicado no Telegram acrescenta que outros 97 drones de asa fixa foram derrubados sobre nove entidades da Federação Russa.

Mais da metade desses drones, 50, foram abatidos em partes iguais nas regiões de Rostov e Krasnodar, vizinhas da Ucrânia.

De acordo com as autoridades de Krasnodar, a queda dos fragmentos de um drone provocou um incêndio em uma subestação elétrica, sem deixar vítimas.

O comando militar russo especificou que os demais drones derrubados foram destruídos sobre as regiões de Belgorod (19), Astrakhan (13), Bryansk (7), Yaroslavl (3), Volgogrado (3), Kursk (1) e Voronezh (1).

O ataque com drones também obrigou a suspender temporariamente as operações nos aeroportos das cidades de Sochi, Yaroslavl, Ivanovo e Volgogrado.

