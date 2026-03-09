Trump diz que guerra contra o Irã pode acabar em breve: 'está praticamente concluída'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira, 9, que a guerra contra o Irã está “praticamente concluída” e pode terminar em breve. A declaração foi feita durante entrevista à emissora americana CBS News.

O confronto no Oriente Médio chegou ao décimo dia nesta segunda-feira. Em 28 de fevereiro, quando Estados Unidos e Israel iniciaram bombardeios contra o Irã, Trump indicou que o conflito poderia durar até cinco semanas.

Na entrevista com a CBS, presidente disse que as operações militares avançaram mais rápido que a previsão inicial. Segundo Trump, os Estados Unidos estariam “muito à frente” do prazo mencionado no início da ofensiva.

Ele também afirmou que a estrutura militar iraniana sofreu perdas após os ataques. “Acho que a guerra está praticamente concluída. Eles não têm Marinha, não têm comunicações, não têm Força Aérea”, disse.

Trump também afirmou que “os mísseis estão dispersos” e que drones e fábricas relacionadas ao equipamento estariam sendo destruídos durante a ofensiva militar.

O presidente foi questionado sobre a escolha do novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei. Trump declarou que não tinha mensagem para o dirigente iraniano e afirmou possuir um nome em mente para o cargo, sem apresentar detalhes.

Mojtaba Khamenei é filho do aiatolá Ali Khamenei, morto no primeiro dia dos bombardeios, em 28 de fevereiro. Mais cedo, nesta segunda-feira, 9, Trump afirmou que não estava satisfeito com a escolha do sucessor iraniano.

Controle do petróleo do Irã

Donald Trump deixou em aberto, nesta segunda-feira, a possibilidade de adquirir petróleo iraniano, enquanto os EUA prosseguem com uma guerra que, segundo autoridades, visa desarmá-lo e desarmá-lo, de modo que não represente mais uma ameaça aos EUA ou aos países vizinhos do Oriente Médio.

Trump disse à NBC News que não queria discutir se gostaria que os EUA se apoderassem do petróleo iraniano, mas acrescentou: "Certamente, as pessoas têm falado sobre isso".

Ele mencionou a Venezuela, onde os EUA lançaram uma operação em janeiro que resultou na captura do líder do país, Nicolás Maduro. Desde então, o governo Trump tem tomado medidas para garantir e explorar as reservas de petróleo da Venezuela. Em seu discurso sobre o Estado da União, no mês passado, Trump afirmou que os EUA já obtiveram mais de 80 milhões de barris de petróleo da Venezuela.

"Vejam a Venezuela", disse Trump. "As pessoas têm pensado nisso, mas é muito cedo para falar sobre isso."

Assumir o controle de alguma parte do petróleo iraniano poderia tensionar as relações dos EUA com a China. Cerca de 80% das exportações de petróleo bruto do Irã são destinadas à China, a segunda maior economia do mundo e a maior rival geopolítica dos Estados Unidos.

Os preços do petróleo ultrapassaram os US$ 100 por barril no fim de semana em resposta à guerra entre os EUA e Israel com o Irã. O Irã é o nono maior produtor mundial de petróleo, com cerca de 5% da produção total.

Irã rejeita cessar-fogo e indica intensificação de ataques

O governo do Irã descartou nesta segunda-feira, 9, a possibilidade de cessar-fogo no conflito com Israel e Estados Unidos. Em entrevista coletiva, o porta-voz Esmail Baghaei declarou que “não faz sentido falar de nada além de defesa e retaliação contra os inimigos”.

Baghaei afirmou que os Estados Unidos teriam interesse nos recursos energéticos do país. Segundo o porta-voz, “não há dúvidas” de que Washington busca o petróleo iraniano e tenta enfraquecer o Estado iraniano.

Na sequência, veículos da imprensa estatal informaram que a Guarda Revolucionária, força militar ligada ao regime iraniano, ampliará a intensidade e a frequência dos lançamentos de mísseis. O comandante Majid Mousavi declarou que novos disparos ocorrerão com ogivas de pelo menos uma tonelada.