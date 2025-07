Trump reage a anúncio de Musk de criar novo partido nos EUA: 'Ridículo'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu neste domingo ao anúncio feito pelo bilionário Elon Musk de que fundará um novo partido nos Estados Unidos, onde há décadas predomina o sistema bipartidário. A repórteres, o republicano classificou a ideia como "ridícula" e disse que ela criaria mais "confusão".

— Acho ridículo criar um terceiro partido — disse o magnata republicano aos jornalistas. — Sempre foi um sistema bipartidário, e acho que criar um terceiro partido só contribui para a confusão.

Homem mais rico do mundo, Musk anunciou a criação da nova sigla, o "Partido América", com o objetivo de se opor ao que chamou de "sistema de partido único" no país — igualando as pautas de democratas e republicanos.

Ex-aliado de Trump, o bilionário já havia sugerido durante a semana que criaria a legenda caso o megapacote de autoria do republicano fosse aprovado no Congresso, o que acabou acontecendo na quinta-feira.

O projeto, sancionado por Trump no dia da Independência dos EUA, acaba com o subsidio para setores estratégicos do empresário, como carros elétricos, e aumenta o teto da dívida americana.

"Com uma proporção de dois para 1, vocês querem um novo partido político e vocês o terão. Quando se trata de levar nosso país à falência com desperdício e corrupção, vivemos em um sistema de partido único, não em uma democracia. Hoje, o Partido América foi criado para devolver sua liberdade", escreveu o bilionário na rede social X no sábado.

A publicação com o anúncio estava atrelada a um post feito por Musk no dia anterior. Na sexta-feira, o bilionário havia lançado uma enquete aos seus mais de 220 milhões de seguidores com a seguinte pergunta: Nós deveríamos criar o Partido América? Após quase 1,25 milhão de respostas, a enquete foi encerrada, com 65,4% respondendo sim.

Após um rompimento público ruidoso com Trump no começo do mês passado, em meio ao contexto do lançamento do projeto de lei "Grande e Bonito", Musk passou a fazer oposição ao republicano e ameaçar se voltar contra o partido que apoiou nas eleições de 2024.

Enquanto o projeto de lei avançava no Congresso nesta semana, Musk afirmou que formaria a nova legenda "no dia seguinte" à aprovação, caso os senadores e os deputados não o barrassem. Em uma abordagem mais direta, o bilionário também prometeu que iria financiar candidaturas primárias contra aqueles que votassem pelo projeto de Trump.

Não está claro quem estaria a frente do partido — ou mesmo se a iniciativa se trataria de uma legenda formalmente ou de um movimento político. Musk é sul-africano, de modo que não pode se candidatar à Presidência. Ele não havia protocolado a documentação do novo partido até a noite de sábado, embora tenha acrescentado em uma publicação separada que o Partido América estaria ativo nas eleições "no ano que vem". Nenhum sinal imediato sugeria que Musk estivesse trabalhando para estabelecer seu partido rapidamente. Qualquer nova entidade precisaria ser divulgada à Comissão Eleitoral Federal.

Em publicações adicionais na rede social, ele deu a entender que os senadores e deputados do "partido" poderiam participar das primárias de forma independente, e que ao serem eleitos, discutiriam com os dois partidos hegemônicos, a depender das pautas no Congresso.

"Uma maneira de executar isso seria concentrar-se em apenas 2 ou 3 cadeiras no Senado e 8 a 10 distritos na Câmara. Dadas as margens legislativas extremamente estreitas, isso seria suficiente para servir como voto decisivo em leis controversas, garantindo que elas atendam à verdadeira vontade do povo", escreveu.