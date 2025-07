Musk anuncia a criação do 'Partido América' para confrontar democratas e republicanos

O homem mais rico do mundo, Elon Musk, anunciou neste sábado, 5, a criação de um novo partido político nos EUA, com objetivo de se opor ao que chamou de "sistema de partido único" no país — igualando as pautas de democratas e republicanos.

Ex-aliado do presidente Donald Trump, Musk afirmou durante a semana que criaria uma nova sigla, o "Partido América", caso o projeto de lei de autoria do republicano, com previsões de aumento do teto da dívida, fosse aprovado no Congresso.

"Com uma proporção de dois para 1, vocês querem um novo partido político e vocês o terão. Quando se trata de levar nosso país à falência com desperdício e corrupção, vivemos em um sistema de partido único, não em uma democracia. Hoje, o Partido América foi criado para devolver sua liberdade", escreveu o bilionário na rede social X.

A publicação com o anúncio estava atrelada a um post feito por Musk no dia anterior. Na sexta-feira, dia 4 de julho — data da independência dos EUA —, o bilionário havia lançado uma enquete, lançando aos seus mais de 220 milhões de seguidores a seguinte pergunta: Nós deveríamos criar o Partido América? Após quase 1,25 milhão de respostas, a enquete foi encerrada, com 65,4% respondendo sim.

Após um rompimento público ruidoso com Trump no começo do mês passado, em meio ao contexto do lançamento do projeto de lei "Grande e Bonito", por meio do qual o presidente pretende atingir seus objetivos relacionados a orçamento e agenda interna, Musk passou a fazer oposição ao republicano e ameaçar se voltar contra o partido que apoiou nas eleições de 2024.