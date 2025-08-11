Mundo

Trump quer que Rússia devolva parte do território ocupado à Ucrânia

Presidente americano tem uma reunião com Putin marcada para sexta-feira, 15 de agosto, no Alasca para discutir um possível fim da guerra

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 20h08.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que quer que a Rússia devolva parte do território ocupado à Ucrânia, contrariando o que o presidente russo, Vladimir Putin, pede para pôr fim ao conflito.

“Vamos mudar as linhas, as linhas de batalha. A Rússia ocupou uma grande parte da Ucrânia. Eles ocuparam alguns territórios muito importantes. Vamos tentar recuperar parte desse território para a Ucrânia”, disse Trump em entrevista coletiva na Casa Branca.

Trump tem uma reunião com Putin marcada para sexta-feira, 15 de agosto, no Alasca para discutir um possível fim da guerra.

Antes, o político republicano já havia se inclinado por uma “troca de territórios para benefício de ambos” a fim de se chegar a um eventual acordo de paz.

Embora não tenha dado muitos detalhes, ele reconheceu nesta segunda-feira que Moscou tomou alguns pontos-chave que Kiev deve recuperar, como a fronteira marítima entre os dois países.

“Tomou grande parte do mar. Muitas pessoas não sabem que a Ucrânia tinha 1.000 milhas de mar que desapareceram, exceto uma pequena área, Odessa. Só lhes resta um pouco de água. Então, vou revisar os parâmetros”, afirmou.

Uma das exigências de Putin para alcançar a paz é o reconhecimento de Kiev e da comunidade internacional dos territórios ocupados como russos: Putin quer que Crimeia, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson façam parte da Rússia e que a Ucrânia deixe de reivindicá-los.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rejeita que um acordo com a Rússia implique uma cessão, pelo menos formal, desses territórios ucranianos ocupados.

“Os ucranianos não vão dar seu território ao ocupante”, defendeu em mensagem na rede social X (ex-Twitter).

Na opinião de Zelensky, a paz deve ser “real e, acima de tudo, duradoura” e afirmou que as decisões tomadas sem a Ucrânia são contrárias à paz e “nascem mortas”.

Além das solicitações de cada um, Trump reconheceu que não tem certeza de como o russo se apresentará na reunião.

“Talvez eu vá embora e diga ‘boa sorte’, e isso será tudo. Ou talvez eu diga isso, que isso não vai ser resolvido”, afirmou.

O presidente americano também antecipou que, ao final da reunião, telefonará para Zelensky e outros líderes europeus para explicar que “tipo de acordo” Putin estaria disposto a assinar, mas que não se intrometerá no pacto final, que deverá beneficiar ambas as partes.

