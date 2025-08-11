Mundo

Irã adverte que 'corredor de Trump' não deve ser usado pelos EUA para dominar a região

Masoud Pezeshkian, presidente do país, ressaltou a necessidade de "manter uma vigilância especial e cautela diante de possíveis ações de Trump"

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 20h13.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, advertiu nesta segunda-feira que a criação do chamado "corredor de Trump", pactuado entre Armênia e Azerbaijão, não deve se tornar uma "ferramenta para alcançar os objetivos hegemônicos de potências estrangeiras", em referência aos Estados Unidos.

"Deve ser garantido que esta rota seja verdadeiramente um caminho para a paz e o desenvolvimento, e não uma ferramenta para alcançar objetivos hegemônicos de potências estrangeiras", afirmou Pezeshkian em uma conversa telefônica com o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, segundo informou a agência de notícias oficial “Irna”.

O líder iraniano ressaltou a necessidade de "manter uma vigilância especial e cautela diante de possíveis ações da parte americana, que poderiam buscar objetivos de dominação no Cáucaso sob o pretexto do investimento econômico e da pretensão de garantir a paz".

Pezeshkian enfatizou, além disso, a importância de preservar a soberania da Armênia e de evitar a interferência de qualquer força militar ou de segurança estrangeira na implementação do projeto.

O acordo de paz entre Armênia e Azerbaijão inclui como uma de suas bases a reabertura de um corredor que conecta o Azerbaijão com seu enclave de Naquichevão através de território armênio, que levará o nome de Rota de Trump para a Paz e a Prosperidade Internacional (TRIPP) e que será desenvolvido exclusivamente pelos Estados Unidos.

O Irã se opôs em numerosas ocasiões ao corredor e previu que "se tornará um cemitério dos mercenários de Donald Trump e não uma rota de propriedade do presidente americano".

Neste domingo, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, insistiu que o Irã não aceitará nenhuma mudança nas fronteiras internacionais da região, ao se referir ao corredor.

O primeiro-ministro armênio ressaltou que as vias de comunicação regionais operarão "dentro da estrutura dos princípios de integridade territorial, soberania e jurisdição dos países, e com base na reciprocidade", segundo informou seu gabinete em um comunicado.

