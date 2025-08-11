Trump diz que violência em Washington é pior do que em capitais como Brasília e Bogotá

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que a violência per capita em Washington é muito pior do que em outras capitais, como Brasília, Bogotá, Cidade do México e Bagdá.

"A taxa de homicídios em Washington hoje é maior do que em Bogotá, Cidade do México ou em alguns dos lugares considerados os piores do mundo. É muito maior", disse o mandatário americano em entrevista coletiva na Casa Branca, na qual anunciou que estava colocando a polícia da capital sob controle federal e ativando a Guarda Nacional.

O republicano baseou seus comentários em gráficos que mostram a taxa de homicídios para o ano de 2024, que mostram que Washington — com 27,54 a cada 100 mil habitantes — lidera o ranking e praticamente dobra os números da segunda pior cidade, Bogotá (15,1 por 100 mil), e está à frente de outras cidades como Cidade do México, Islamabad, Lima, Ottawa, Paris e Havana.

Segundo Trump, os números da capital americana também são o dobro do que foi registrado em Brasília, Bagdá, Cidade do Panamá e San José. Ele também reconheceu que outras cidades dos EUA "também têm problemas" desse tipo. Entre outras, Trump se referiu a Nova York, Los Angeles e Chicago.

O político nova-iorquino não mencionou nenhuma das cidades dos estados controlados pelos republicanos com taxas de homicídio mais altas, como Memphis, no estado do Tennessee; Nova Orleans, no estado da Louisiana; e St. Louis, no Missouri, que, de acordo com estudos, ultrapassou a capital dos EUA no ano passado.

Em Washington, os crimes violentos caíram 26% até agora neste ano; e os homicídios, 12%. No entanto, na proporção com a população da capital — que tem cerca de 700 mil habitantes — ainda é muito maior do que em outras capitais.