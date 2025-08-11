Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump estende prazo de tarifas sobre os produtos da China por mais 90 dias

Ordem executiva foi assinada pelo presidente americano, segundo informação divulgada pela Casa Branca nesta segunda-feira

Presidente americano Donald Trump está em negociação com o presidente chinês Xi Jinping sobre as tarifas de importação impostas pelos EUA (AFP)

Presidente americano Donald Trump está em negociação com o presidente chinês Xi Jinping sobre as tarifas de importação impostas pelos EUA (AFP)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 15h52.

Última atualização em 11 de agosto de 2025 às 16h24.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Saiba mais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu uma ordem executiva que garantirá a prorrogação da suspensão das novas tarifas americanas sobre produtos chineses por mais 90 dias. A informação foi divulgada pela Casa Branca à CNBC na tarde desta segunda-feira, 11.

A ordem foi assinada poucas horas antes da meia-noite, quando a pausa nas tarifas de Trump expiraria.

O adiamento foi resultado esperado da última rodada de negociações comerciais entre os negociadores americanos e seus homólogos chineses, realizada em Estocolmo, Suécia, no final do mês passado.

Caso o prazo não tivesse sido estendido, as tarifas dos Estados Unidos sobre a China teriam voltado aos patamares de abril, período em que a disputa tarifária entre as duas maiores economias globais atingia seu ápice.

Os dois países haviam decidido suspender a maior parte das tarifas sobre os produtos um do outro em maio, após uma reunião entre os negociadores em Genebra, na Suíça.

Esse intervalo de 90 dias se encerraria na terça-feira, antes de Trump assinar uma nova ordem para estender o prazo.

Trump avalia relação com Xi Jinping

A suspensão das tarifas entre Pequim e Washington estava prevista para terminar em 12 de agosto, segundo a agência Reuters. Anteriormente, Trump havia sugerido que a China estava colaborando nas negociações com os Estados Unidos.

"Temos lidado muito bem com a China. Como vocês provavelmente já ouviram, eles estão pagando tarifas tremendas aos Estados Unidos da América", disse Trump a jornalistas nesta segunda-feira, 11.

"Eles estão lidando muito bem", acrescentou o presidente americano e reforçou que tem um bom relacionamento com o presidente chinês Xi Jinping.

Veja a seguir a lista da Casa Branca de tarifas recíprocas por país:

PaísTarifa
Afeganistão15%
Argélia30%
Angola15%
Bangladesh20%
Bolívia15%
Bósnia e Herzegovina30%
Botswana15%
Brasil10% (+ 40%)
Brunei25%
Camboja19%
Camarões15%
Chade15%
Costa Rica15%
Costa do Marfim15%
República Democrática do Congo15%
Equador15%
Guiné Equatorial15%
União Europeia15%
Ilhas Malvinas10%
Fiji15%
Gana15%
Guiana15%
Islândia15%
Índia50%
Indonésia19%
Iraque35%
Israel15%
Japão15%
Jordânia15%
Cazaquistão25%
Laos40%
Lesoto15%
Líbia30%
Liechtenstein15%
Madagascar15%
Malauí15%
Malásia19%
Maurício15%
Moldávia25%
Moçambique15%
Mianmar40%
Namíbia15%
Nauru15%
Nova Zelândia15%
Nicarágua18%
Nigéria15%
Macedônia15%
Noruega15%
Paquistão19%
Papua-Nova Guiné15%
Filipinas19%
Sérvia35%
África do Sul30%
Coreia do Sul15%
Sri Lanka20%
Suíça39%
Síria41%
Taiwan20%
Tailândia19%
Trinidad e Tobago15%
Tunísia25%
Turquia15%
Uganda15%
Reino Unido10%
Vanuatu15%
Venezuela15%
Vietnã20%
Zâmbia15%
Zimbábue15%
Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)ChinaTarifas
Próximo

Mais de Mundo

Governo Lula lamenta morte do senador colombiano Miguel Uribe e repudia violência política

Trump diz que violência em Washington é pior do que em capitais como Brasília e Bogotá

Petro lamenta morte de Miguel Uribe após atentado: 'Uma derrota da Colômbia'

Trump mobiliza Guarda Nacional em Washington e compara capital dos EUA com zonas de guerra

Mais na Exame

Tecnologia

Novidades da Apple? Tim Cook dá algumas pistas do que vem por aí

Future of Money

Ant Group nega rumores sobre criação de stablecoin lastreada por terras raras

ESG

BNDES Garagem abre inscrições para programa de aceleração de startups e negócios de impacto

Pop

Primeiro museu digital móvel da China amplia acesso cultural na Mongólia Interior