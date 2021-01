Trump perdoa 73 pessoas em seu indulto, entre elas Steve Bannon e engenheiro que roubou dados do Google

O presidente americano, Donald Trump, concedeu nesta quarta-feira, 20, perdão presidencial a 73 pessoas. Com a posse de Joe Biden marcada para a tarde de hoje, uma das grandes expectativas pelas horas finais de Trump era descobrir qual seria sua lista de perdoados — e se ela incluiria ele próprio, que vive um processo de impeachment no Congresso e pode sofrer outras acusações.

Na lista final, Trump não se incluiu na lista do indulto, o que seria algo inédito nos mais de 240 anos de democracia americana.

O indulto de Trump inclui nomes como o criador do site de extrema-direita Breitbart, Steve Bannon, que foi grande apoiador e mentor de Trump nas campanhas presidenciais, sobretudo em 2016, e ex-estrategista no começo do mandato. Bannon é um dos principais nomes da comunicação de extrema-direita no mundo, e visto como um dos inventores de estratégias de notícias falsas virtuais.

Mas seus principais problemas com a Justiça americana residem em um caso de fraude em doações online, em que Bannon e outras pessoas pediram dinheiro a apoiadores para construir o famoso muro americano na fronteira americana com o México — o dinheiro, contudo, não foi doado ao governo americano ou usado para esse fim, segundo a Justiça.

Ao todo, as fraudes teriam chegado a 25 milhões de dólares. Só Bannon teria recebido mais de 1 milhão de dólares, segundo a Justiça, o que o levou à prisão em agosto do ano passado.

Segundo a Bloomberg, Bannon não estava na lista de perdoados até o último minuto, quando ele e o presidente se falaram nesta terça-feira. Muito próximo a Trump em 2016, Bannon e o presidente terminaram rompendo no começo do mandato — ainda assim, na campanha de 2020 contra Biden, o Breitbart seguiu apoiando a vitória de Trump.

Além de Bannon, a lista de indultos de Trump incluem ainda algumas celebridades, congressistas e outros aliados, como o rapper Lil Wayne (cujo nome verdadeiro é Dwayne Carter), o ex-deputado americano Rick Renzi (que passou três anos na prisão por lavagem de dinheiro, corrupção e outras acusações) e o empresário Sholam Weiss (condenado a nada menos que 835 anos de prisão por uma fraude em seguros).

Para o mundo empresarial, um perdão relevante foi a Anthony Levandowski, ex-engenheiro do Google acusado de roubar tecnologia de carros autônomos da empresa quando foi contratado pela Uber. A Justiça condenou Levandowski a 18 meses de prisão no ano passado, e o caso é até hoje um dos mais conhecidos no Vale do Silício.

Sobre Trump não se incluir nos perdões, um relato do jornalista John Roberts, correspondente na Casa Branca pela emissora de TV americana Fox News, já havia rechaçado a possibilidade nesta semana. Segundo as fontes, ao se autoperdoar, Trump assumiria ter culpa – algo que o presidente americano até agora nega.