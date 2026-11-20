O Reino Unido e a União Europeia fecharam, nesta sexta-feira, 20, em Bruxelas, uma série de acordos para ampliar a cooperação comercial e política. A aproximação marca uma nova etapa nas relações entre Londres e o bloco europeu, dez anos após o referendo que decidiu pelo Brexit, em 2016.

Os entendimentos incluem a flexibilização das regras para exportações britânicas de produtos agroalimentares, maior mobilidade de jovens e a integração dos mercados de emissões de carbono. A redução das taxas universitárias cobradas de estudantes europeus no Reino Unido, porém, continua sem solução.

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, classificou o resultado como um “acordo histórico”. “É um bom dia para o Reino Unido” e “para a Europa”, afirmou.

“Velhos amigos voltam a dar um novo impulso à sua amizade”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que descreveu a cúpula como um “ponto de inflexão” nas relações entre os dois lados.

A iniciativa representa uma tentativa de reconstruir os laços econômicos e políticos enfraquecidos desde a saída formal do Reino Unido da União Europeia, em 2020.

Segundo um porta-voz de Downing Street, sede do governo britânico, os acordos preveem a flexibilização dos controles sobre as exportações britânicas de produtos agrícolas e alimentícios para o mercado europeu, além da integração dos sistemas de comércio de emissões de carbono.

Na área de mobilidade, Londres e Bruxelas concordaram em permitir que até 100 mil europeus e 100 mil britânicos possam viajar e residir, a cada ano, do outro lado do Canal da Mancha.

Apesar dos avanços, as negociações não resolveram um dos principais impasses: a redução das taxas universitárias pagas por estudantes da União Europeia em instituições britânicas, uma antiga reivindicação de Bruxelas. As partes estabeleceram um prazo adicional de seis meses para negociar a questão, considerada uma das mais sensíveis das tratativas.

Brexit e a UE

Outro ponto do entendimento é o reforço da cooperação no combate à imigração irregular, uma das prioridades do governo britânico. Londres e Bruxelas concordaram em iniciar um “diálogo estruturado” sobre o tema, incluindo a possibilidade de devolver a terceiros países solicitantes de asilo que tiveram seus pedidos rejeitados.

Burnham transformou a cúpula em uma prioridade de seu governo, com o objetivo de reconstruir as relações com o bloco europeu.

“O mundo de hoje já não é o de 2016” e, “diante dos desafios atuais, aqueles que compartilham valores e interesses devem trabalhar juntos”, afirmou o primeiro-ministro.

Desde que chegou ao poder, em julho, o ex-prefeito de Manchester tem defendido uma aproximação com a Europa e chegou a sinalizar a possibilidade de um eventual retorno do Reino Unido à União Europeia.

Essa perspectiva, no entanto, permanece distante. A estratégia atual é avançar em medidas concretas de cooperação econômica e política antes de discutir uma eventual reintegração ao bloco.

“O Reino Unido e a Europa compartilham valores, interesses e um mesmo ambiente geopolítico. Em um mundo cada vez mais perigoso, somos mais fortes juntos. Uma parceria mais estreita com a Europa é positiva para os trabalhadores, para o Reino Unido e para a Europa”, afirmou Burnham, em comunicado.

A mudança de postura ocorre em um cenário de insatisfação dos britânicos com o Brexit. Pesquisas indicam que a maioria da população considera a saída da União Europeia um erro e apoiaria o retorno ao bloco em um eventual referendo.

A reaproximação também reflete as dificuldades enfrentadas pela economia britânica após o Brexit e a transformação do cenário geopolítico internacional. A guerra entre Rússia e Ucrânia, o apoio europeu a Kiev e o crescente distanciamento entre a Europa e os Estados Unidos, sob a presidência de Donald Trump, reforçaram a busca por maior cooperação entre Londres e Bruxelas.

No plano doméstico, Burnham espera que relações mais próximas com a União Europeia ajudem a consolidar uma ampla coalizão de centro-esquerda, com foco nas eleições britânicas de 2029.

Durante o encontro desta sexta-feira, Burnham anunciou que pretende iniciar, no próximo ano, um processo de reflexão com os 27 Estados-membros da União Europeia sobre o futuro das relações entre o Reino Unido e o bloco.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou que a União Europeia está aberta a manter com os britânicos a “relação mais estreita possível”.

A aproximação, contudo, enfrenta resistência entre os defensores do Brexit. O líder do partido de extrema direita Reform UK, Nigel Farage, criticou os entendimentos anunciados em Bruxelas e acusou Burnham de ter sido enganado por sua “falta de experiência”.

Farage afirmou que o primeiro-ministro havia “aberto a caixa de Pandora” ao avançar nas negociações com a União Europeia.

“Ele deixou o gênio sair da garrafa, e acho que ficará muito surpreso com a reação que receberá”, declarou a jornalistas.

A reação evidencia que, apesar dos novos acordos, o futuro das relações entre Londres e Bruxelas continua sendo um tema de disputa política no Reino Unido.