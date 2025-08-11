Mundo

Trump mobiliza Guarda Nacional em Washington e compara capital dos EUA com zonas de guerra

Presidente dos Estados Unidos alegou que a segurança da capital do país está comprometida e "invadida por gangues violentas"

Donald Trump: presidente dos EUA anunciou a mobilidação da Guarda Nacional em Washington durante coletiva de imprensa em 11 de agosto de 2025. (Andrew Harnik/Getty Images)

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 13h09.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta segunda-feira, 11, que irá colocar as forças de segurança de Washington sob controle federal e mobilizará tropas da Guarda Nacional nesta cidade, que, segundo ele, está "invadida por gangues violentas".

Os republicanos afirmam que Washington, governado pelos democratas, tem altos índices de criminalidade e de pessoas em situação de rua. No entanto, as estatísticas oficiais mostram uma redução nos crimes violentos.

"Hoje é o Dia da Libertação em Washington D.C. e vamos recuperar nossa capital", declarou o presidente em coletiva de imprensa.

"Mobilizo a Guarda Nacional para ajudar a restabelecer a ordem pública em Washington", declarou.

Trump acrescentou que vai mobilizar os militares "se for necessário". "Não acredito que vamos precisar", relativizou.

Comparações e críticas

O presidente afirmou que é mais perigoso viver na capital federal americana do que em Bagdá, Cidade do Panamá, Brasília, San José, Bogotá, Cidade do México ou Lima.

"Você quer viver em lugares assim? Eu não acredito. Eu não acredito", disse.

Trump, que indultou cerca de 1.500 pessoas envolvidas no ataque ao Capitólio em 2021, considera que a polícia e os promotores não são suficientemente rígidos e que o crime em Washington está "totalmente fora de controle".

Medidas e planos futuros

O anúncio lembra as medidas aplicadas na fronteira com o México para combater a migração irregular. Trump também ordenou o envio de efetivos da Guarda Nacional para Los Angeles contra os manifestantes que denunciavam as batidas migratórias.

O presidente republicano de 79 anos pretende levar esta política para outras cidades como Nova York e Chicago.

Washington D.C. não é um estado, mas um distrito federal. É regido por uma lei especial e está sob o controle direto do Congresso.

