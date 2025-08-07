Estresse pode ser a nova arma de Nova York para reduzir população de ratos

Nova York está travando uma verdadeira guerra híbrida contra os ratos, criaturas que fazem parte do cenário urbano da cidade, ao lado dos famosos arranha-céus, táxis amarelos e montes de lixo nas calçadas.

Para reduzir a população desses roedores, a cidade tem adotado métodos diversificados, que incluem tecnologias avançadas, contraceptivos, e até mesmo injeções de dióxido e monóxido de carbono nas tocas para asfixiar os animais.

Tecnologia e controle social

Além de medidas sofisticadas, a cidade tem investido em métodos simples e acessíveis para a população, como a eliminação de restos de comida nas ruas, o fechamento de buracos em prédios e a educação dos cidadãos sobre como evitar a proliferação dos ratos.

A especialista Caroline Bragdon, diretora de Intervenções Comunitárias dos Serviços de Controle de Pragas da prefeitura de Nova York, afirma que a redução de alimentos disponíveis estressa os ratos e pode ter um impacto direto na sua reprodução.

A cidade está conduzindo um programa piloto de gestão integrada de pragas no Harlem, com o objetivo de testar métodos e produtos para minimizar a presença de ratos.

Em Nova York, uma cidade com 8,5 milhões de habitantes, os roedores encontram fontes de alimento abundantes em locais como calçadas, lixeiras transbordando e parques.

Bragdon alerta que os ratos seguem os seres humanos em busca de comida, seja em alimentos descartados de maneira inadequada ou até mesmo dados a pombos.

Ratos em Nova York: comportamento e proliferação

Os ratos precisam de cerca de 28 gramas de comida e a mesma quantidade de água por dia. Esse consumo diário os torna extremamente prolíficos, com uma fêmea podendo gerar até 12 filhotes por ninhada e até sete ninhadas ao longo de sua vida curta.

Para combater a proliferação, a estratégia da cidade inclui eliminar o que os ratos precisam para sobreviver, interrompendo seu ciclo de reprodução.

Para melhorar o monitoramento, os 70 inspetores do departamento de controle de pragas usam um aplicativo em seus telefones para detectar e mapear a atividade dos roedores, permitindo ações mais rápidas e eficazes.

O uso de tecnologia é complementado por ações diretas na comunidade, com a cidade promovendo treinamento para moradores e administradores de imóveis sobre como limpar adequadamente os espaços urbanos.

Investimentos e expectativas para o futuro

O esforço para controlar a população de ratos inclui um significativo aumento no orçamento destinado à limpeza da cidade. Para o próximo ano fiscal, o prefeito Eric Adams comprometeu-se a alocar mais de US$ 32 milhões (aproximadamente R$ 176 milhões) para a limpeza das ruas, dos quais US$ 4,7 milhões (quase R$ 26 milhões) serão especificamente direcionados ao controle de roedores.

Apesar dos desafios, os dados indicam que as ações estão surtindo efeito. Em 2024, as queixas relacionadas à presença de ratos caíram 25% em comparação com o ano anterior, e áreas como o bairro chinês de Manhattan já conseguiram controlar de maneira eficaz a população de roedores. A cidade espera que, com as estratégias implementadas, 2025 seja um ponto de virada significativo na batalha contra os ratos.