Governo Donald Trump inicia prisões de imigrantes em Chicago

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou neste domingo, 26, que começou uma operação de fiscalização de imigração com múltiplas agências em Chicago, em linha com a promessa de campanha de Donald Trump, que pretende aumentar as prisões e deportações. Funcionários disseram ao New York Times que uma série de agências de aplicação da lei realizaria tais operações nos próximos dias.

O Departamento de Justiça anunciou que seu procurador-geral interino, Emil Bove, havia viajado para Chicago para supervisionar o trabalho que ele chamou de "emergência nacional". A administração Trump recrutou várias agências dentro do Departamento de Justiça — o FBI, a DEA, a Delegacia de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, e os Marshals dos EUA (órgão da Polícia Federal) — para ajudar nas operações em Chicago e em outros lugares.

A quantidade de prisões em Chicago e em outros locais não foi divulgado. Funcionários locais em Chicago disseram que não estavam envolvidos nas operações. Em alguns bairros, os residentes relataram preocupação, mas também confusão sobre como as operações de imigração relatadas iriam se desenrolar.

Bove disse em uma declaração escrita que observou agentes dos departamentos de Justiça e Segurança Interna se mobilizarem em conjunto "para lidar com uma emergência nacional decorrente de quatro anos de políticas de imigração fracassadas". O Departamento de Justiça, acrescentou, estava trabalhando para "proteger a fronteira, parar essa invasão e tornar a América segura novamente".

O Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) disse em uma declaração que as agências federais iniciaram "operações direcionadas aprimoradas" em Chicago "para fazer cumprir a lei de imigração dos EUA e preservar a segurança pública e a segurança nacional, mantendo potenciais criminosos perigosos fora de nossas comunidades".

Bove instou os funcionários locais a ajudarem no esforço e alertou que poderia haver consequências para aqueles que não o fizessem. "Apoiaremos todos nos níveis federal, estadual e local que se juntarem a esta missão crítica para recuperar nossas comunidades", disse ele. "Usaremos todas as ferramentas disponíveis para lidar com obstruções e outros impedimentos ilegais aos nossos esforços para proteger a pátria".

O governador JB Pritzker, de Illinois, disse no programa "State of the Union" da CNN no domingo que seu estado cooperaria com as autoridades federais na deportação de imigrantes ilegais condenados por crimes ou com ordens de deportação pendentes. Mas ele enfatizou que a aplicação da lei estadual não envolveria participação em operações direcionadas e nem perfilaria pessoas no estado que poderiam estar sem documentos.

O governador também afirmou que não havia uma nova base legal para o memorando que Bove emitiu na semana passada, indicando que o departamento poderia investigar e processar autoridades em qualquer jurisdição que se recusasse a ajudar na repressão à deportação. "Eles estão apenas divulgando isso porque querem ameaçar todo mundo", disse ele.

O escritório do governador não foi informado com antecedência sobre as prisões, disseram funcionários do escritório do governador. Um porta-voz do Departamento de Polícia de Chicago reiterou no domingo que o departamento, de acordo com o código municipal, não documenta o status de imigração nem compartilha informações com autoridades federais de imigração. Os escritórios de campo do FBI e da DEA ajudaram na operação, confirmaram funcionários em Chicago.

No bairro Logan Square, no lado noroeste da cidade, os residentes pareciam nervosos à medida que surgiam notícias sobre as operações federais, disse Georgia Hampton, uma produtora de podcast de 31 anos, enquanto estava sentada dentro do New Wave Coffee no domingo. "Parece que todo mundo está esperando ter alguma informação para espalhar", disse a Sra. Hampton. "Todo mundo está apreensivo".

A situação em Little Village, no lado sudoeste de Chicago, reflete um clima de tensão e medo entre os residentes, mesmo aqueles com situação legal. Juan Sanchez, um eletricista de 35 anos, expressa que o silêncio nas ruas é palpável e que até cidadãos e portadores de green card sentem receio. A preocupação não é apenas com a deportação, mas com a possibilidade de serem alvo de prisões em massa.

A administração Trump está intensificando as ações de fiscalização de imigração, o que tem gerado um ambiente de incerteza. Além disso, grupos de defesa da imigração estão tentando contestar essas ações legais, argumentando que as ameaças de deportação estão restringindo a liberdade de expressão e visam especificamente cidades que adotam políticas de "cidade santuário" ( cidades que limitam ou negam cooperação com o governo federal na aplicação da lei de imigração. ). A situação é complexa e reflete um momento delicado para muitos na comunidade.

Emil Bove, que fez parte da equipe de defesa do Sr. Trump em seu caso criminal em Manhattan, está atualmente supervisionando grande parte das atividades diárias do departamento enquanto o Senado se prepara para votar na confirmação de Pam Bondi, indicada por Trump para o cargo de procuradora-geral. Espera-se que a votação sobre a nomeação dela ocorra esta semana.