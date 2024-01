Invasão ao Capitólio: qual o resultado da investigação, três anos depois?

Quase três anos depois de uma multidão atacar o Capitólio em 6 de janeiro de 2021, em apoio ao ex-presidente Donald Trump, a investigação criminal sobre os eventos daquele dia continua. Os promotores chamam a investigação sobre a revolta da maior da História do Departamento de Justiça, e não há dúvida de que é vasta em qualquer medida.

Até dezembro, cerca de 1.240 pessoas haviam sido presas em conexão com o ataque, acusadas de crimes que variam de invasão, uma contravenção, a conspiração sediciosa, um crime grave.

Mais de 350 casos ainda estão pendentes. Aproximadamente 170 pessoas foram condenadas em julgamento, enquanto apenas duas foram totalmente absolvidas. Cerca de 710 pessoas se declararam culpadas e, dentre essas, cerca de 210 se declararam culpadas por crimes graves.

Após serem condenadas ou se declararem culpadas, mais de 720 pessoas receberam sentenças até agora, e mais de 450 delas foram condenadas a períodos de encarceramento, variando de alguns dias a mais de 20 anos.

E, embora tenha havido cerca de 1.240 prisões até o início de dezembro, isso pode ser apenas metade das acusações totais que serão eventualmente apresentadas.

Ainda que alguns casos tenham atraído atenção nacional, especialmente aqueles envolvendo grupos de extrema direita como os Proud Boys e a milícia Oath Keepers, a maioria dos processos tem passado despercebida, desenrolando-se em audiências silenciosas comumente frequentadas apenas pelos réus e suas famílias.

Esses procedimentos ajudaram a desenhar a história de como uma multidão enfurecida de apoiadores de Trump, instigada por suas mentiras sobre uma eleição roubada, interrompeu o processo democrático, mesmo que apenas por várias horas.

A maioria dos casos de revolta, mais de 710, foi resolvida sem julgamento por meio de declarações de culpa. Segundo a última atualização do Departamento de Justiça em dezembro, cerca de 170 pessoas foram a julgamento no Tribunal Distrital Federal em Washington, diante de um júri ou apenas de um juiz, com a grande maioria resultando em condenações.

Quanto à punição, mais de 450 pessoas foram enviadas para a prisão, com a pena mais longa até agora sendo a de 22 anos imposta a Enrique Tarrio, ex-líder dos Proud Boys. Várias pessoas que não estavam associadas a grupos extremistas, mas que agrediram policiais em uma batalha descrita como "medieval" fora do Capitólio, foram condenadas a uma década ou mais de prisão.

A multidão que cercou e finalmente invadiu o prédio era heterogênea. Havia homens e mulheres, maridos e esposas, pais e filhos, e pessoas de diversas raças. Havia carpinteiros, veteranos militares, professores, advogados, agentes imobiliários, até mesmo um ex-funcionário do Departamento de Estado.

E embora os eventos tumultuados de 6 de janeiro sejam frequentemente agrupados como o ataque ao Capitólio, a verdade é que mais de uma coisa aconteceu naquele dia. Alguns dos réus planejaram seus papéis no ataque por semanas, comunicando-se com compatriotas e aparecendo com armas e equipamento de proteção. Outros explodiram no momento, agredindo policiais com os punhos. Ainda outros foram arrastados pelo fluxo da multidão e fizeram pouco mais do que entrar — e depois sair — do Capitólio.

Uma das acusações mais comuns contra os tumultuadores tem sido entrar ou permanecer em um prédio federal ou em terrenos restritos. Mais de 1.100 enfrentaram essa acusação.

Aproximadamente 450 pessoas foram acusadas de agredir policiais no Capitólio, e cerca de 330 foram acusadas de obstrução da certificação da eleição. Mas a Suprema Corte recentemente anunciou que irá revisar a acusação de obstrução para ver se deve se aplicar ao ataque ao Capitólio.

O Departamento de Justiça foi forçado a confrontar essa variedade de comportamentos e adaptar suas acusações aos detalhes das ações de cada indivíduo. Vez após vez, os promotores tiveram de tomar decisões desafiadoras: deveria uma pessoa que foi agressiva no Capitólio ser acusada de agressão ou de um crime menor chamado desordem civil? Alguém que entrou no prédio deveria ser acusado de invasão ou apenas de entrada ilegal no Capitólio?

Não é um processo fácil ou perfeito, e quase três anos após a revolta e bem mais de 700 sentenças de prisão e liberdade condicional na investigação, é provável que ainda não tenha terminado.