Trump promete US$ 1 milhão por denúncias de fraude eleitoral nos EUA

RESUMO ＋ O presidente Donald Trump ofereceu nesta segunda-feira, 26, US$ 1 milhão por informações que resultem em prisão e condenação por fraude eleitoral nos Estados Unidos, às vésperas das eleições de meio de mandato de 2026. A medida reforça sua alegação sem provas de vitória em 2020; o centro de estudos Brookings Institution identificou 39 fraudes em mais de 100 milhões de votos.

O presidente Donald Trump divulgou nesta segunda-feira (26) a oferta de uma recompensa de US$ 1 milhão para quem fornecer informações sobre fraudes eleitorais nos Estados Unidos. A medida ocorre a poucos dias das eleições de meio de mandato e representa um novo esforço para sustentar sua alegação, feita sem provas, de que teria vencido o pleito de 2020.

Trump vem insistindo em levantar suspeitas sobre as votações do dia 3 de novembro, data em que seu partido disputa o controle das duas casas do Congresso americano.

Em sua plataforma, a Truth Social, ele publicou: "Qualquer pessoa que denunciar fraude eleitoral nas eleições passadas ou nas próximas eleições de meio de mandato de 2026 receberá US$ 1 milhão após a prisão e a condenação daqueles que tiverem cometido a fraude!".

Na última sexta-feira, Trump já havia relatado ter solicitado ao Departamento de Justiça a preparação de um recurso preventivo caso os democratas saiam vitoriosos na corrida pelo Senado no estado do Alasca. O argumento é o risco de "confusão", já que a cédula de votação traz dois candidatos com o nome de Dan Sullivan: um independente e o atual senador republicano que tenta a reeleição.

Com essas atitudes, o presidente fomenta o cenário de uma possível contestação pós-eleitoral em caso de derrota do seu partido. Ele mantém o discurso de que a eleição presidencial de 2020, que deu a vitória ao democrata Joe Biden, foi fraudulenta. Contudo, até o momento, não foram apresentadas evidências de fraudes que tenham impactado significativamente o resultado de qualquer votação no país.

Dados sobre fraudes

Uma análise feita pelo Brookings Institution, centro de estudos considerado de centro-esquerda, examinou um banco de dados sobre irregularidades eleitorais compilado pela Heritage Foundation, de inclinação conservadora. O levantamento identificou apenas 39 episódios de fraude em um universo superior a 100 milhões de votos, considerando 32 eleições ocorridas no estado da Pensilvânia ao longo de três décadas.

O panorama é reforçado pelo centro de estudos Brennan Center: "Estudos abrangentes mostram que a fraude é muito rara, que a fraude por falsa identidade de eleitores é praticamente inexistente e que muitos casos de suposta fraude são, na realidade, erros cometidos por eleitores ou por funcionários da administração eleitoral".

'Perguntas frequentes' Qual recompensa Donald Trump ofereceu por informações sobre fraude eleitoral? ＋ Donald Trump ofereceu US$ 1 milhão a quem denunciar fraudes em eleições passadas ou nas eleições de meio de mandato de 2026. Segundo publicação do presidente na rede social Truth Social, o pagamento ocorrerá após a prisão e a condenação dos responsáveis. Por que Trump anunciou a recompensa antes das eleições de 2026? ＋ A recompensa representa um novo esforço de Donald Trump para levantar suspeitas sobre as eleições de meio de mandato de 2026 e sustentar sua alegação, feita sem provas, de que venceu a eleição presidencial de 2020. O que Trump pediu ao Departamento de Justiça sobre a eleição no Alasca? ＋ Donald Trump afirmou ter solicitado ao Departamento de Justiça a preparação de um recurso preventivo caso os democratas vençam a disputa pelo Senado no Alasca. O presidente alegou risco de confusão porque a cédula traz dois candidatos chamados Dan Sullivan: um independente e o atual senador republicano. Quantos casos de fraude eleitoral foram encontrados na Pensilvânia? ＋ Uma análise do Brookings Institution identificou 39 episódios de fraude em mais de 100 milhões de votos, considerando 32 eleições realizadas na Pensilvânia ao longo de três décadas. O estudo examinou um banco de dados sobre irregularidades eleitorais compilado pela Heritage Foundation. Fraudes eleitorais são frequentes nos Estados Unidos? ＋ Não, segundo os estudos citados na matéria. De acordo com o Brennan Center, fraudes são muito raras, casos de falsa identidade de eleitores são praticamente inexistentes e muitas suspeitas correspondem a erros de eleitores ou de funcionários da administração eleitoral.

Com AFP