Trump anunciará medidas para "deter o crime violento" em Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou que na segunda-feira, 11, anunciará medidas para "deter o crime violento" em Washington D.C., após ameaçar com o envio da Guarda Nacional e a possibilidade do governo federal assumir o controle da cidade, governada pelos democratas.

"Na segunda-feira haverá uma coletiva de imprensa na Casa Branca que, essencialmente, deterá o crime violento em Washington, D.C. Tornou-se uma das cidades mais violentas em qualquer parte do mundo. E em breve será uma das mais seguras!", escreveu o republicano em sua rede social "Truth Social".

O anúncio acontece após o envio, ontem, de um número indeterminado de agentes federais a Washington, onde Trump tem ameaçado com a tomada de controle federal do distrito capitalino, que em 1973 deixou de ser controlado pelo Congresso após quase 200 anos.

O mandatário insistiu neste tema após um ataque contra um ex-funcionário de 19 anos do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) durante uma tentativa de roubo de carro.

O vice-presidente JD Vance compartilhou um gráfico que mostra um índice de 41 assassinatos por 100 mil pessoas em Washington, acima das capitais de Brasil (13), México (8), Peru (7) e Cuba (4).

Violência em Washington

Os democratas acusaram Trump de magnificar a violência na cidade, onde dados da Polícia Metropolitana reportam que os crimes violentos caíram 26% neste ano, enquanto há 12% menos homicídios e 20% menos assaltos com armas.

Além disso, os roubos de veículos foram reduzidos em mais de 30%, delitos que estiveram em alta em 2023 e que, na sua maioria, são cometidos por menores de idade.

"Ameaçar que o governo federal tome o controle de Washington, D.C., é absurdo e perigoso", denunciou o congressista federal democrata Mark DeSaulnier na rede social X.

O jornal "Washington Post" argumentou em um editorial ontem que a intervenção federal que Trump propõe não seria "um modelo sustentável para tornar a capital mais segura". EFE