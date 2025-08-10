Mundo

Trump anunciará medidas para "deter o crime violento" em Washington

O mandatário insistiu neste tema após um ataque contra um ex-funcionário de 19 anos do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) durante uma tentativa de roubo de carro

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 14h22.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou que na segunda-feira, 11, anunciará medidas para "deter o crime violento" em Washington D.C., após ameaçar com o envio da Guarda Nacional e a possibilidade do governo federal assumir o controle da cidade, governada pelos democratas.

"Na segunda-feira haverá uma coletiva de imprensa na Casa Branca que, essencialmente, deterá o crime violento em Washington, D.C. Tornou-se uma das cidades mais violentas em qualquer parte do mundo. E em breve será uma das mais seguras!", escreveu o republicano em sua rede social "Truth Social".

O anúncio acontece após o envio, ontem, de um número indeterminado de agentes federais a Washington, onde Trump tem ameaçado com a tomada de controle federal do distrito capitalino, que em 1973 deixou de ser controlado pelo Congresso após quase 200 anos.

O mandatário insistiu neste tema após um ataque contra um ex-funcionário de 19 anos do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) durante uma tentativa de roubo de carro.

O vice-presidente JD Vance compartilhou um gráfico que mostra um índice de 41 assassinatos por 100 mil pessoas em Washington, acima das capitais de Brasil (13), México (8), Peru (7) e Cuba (4).

Violência em Washington

Os democratas acusaram Trump de magnificar a violência na cidade, onde dados da Polícia Metropolitana reportam que os crimes violentos caíram 26% neste ano, enquanto há 12% menos homicídios e 20% menos assaltos com armas.

Além disso, os roubos de veículos foram reduzidos em mais de 30%, delitos que estiveram em alta em 2023 e que, na sua maioria, são cometidos por menores de idade.

"Ameaçar que o governo federal tome o controle de Washington, D.C., é absurdo e perigoso", denunciou o congressista federal democrata Mark DeSaulnier na rede social X.

O jornal "Washington Post" argumentou em um editorial ontem que a intervenção federal que Trump propõe não seria "um modelo sustentável para tornar a capital mais segura". EFE

