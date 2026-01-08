Trump liga para Petro para amenizar crise e diz esperar encontro em breve

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou para o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, nesta quarta-feira, 7, para tratar dos desentendimentos diplomáticos dos últimos dias. A ligação ocorre após declarações duras trocadas publicamente entre os líderes.

"Foi uma grande honra conversar com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que ligou para explicar a situação das drogas e outros desentendimentos que temos tido. Agradeci sua ligação e seu tom, e espero encontrá-lo em breve", disse Trump na rede Truth Social.

Troca de acusações entre Petro e Trump

No domingo, 4, Trump afirmou a jornalistas que a Colômbia é governada por um "homem doente" e acusou líder colombiano de produzir cocaína e vendê-la para os Estados Unidos.

Na terça-feira, 6, Petro rebateu o presidente americano e classificou as acusações como um “reflexo de um cérebro senil”.

“A acusação de Trump reflete sua mente senil. Ele vê os verdadeiros libertários como narcoterroristas porque não lhe damos nosso carvão ou petróleo.”

Petro disse ainda que a prisão do líder venezuelano Nicolás Maduro foi uma ação dos EUA para “se apoderarem do petróleo da Venezuela”, seguindo, segundo ele, a Doutrina Monroe, que guiaria políticas intervencionistas na região.

“Como eu disse, não há nenhuma evidência de um ‘Cartel dos Sóis’ no tráfico de drogas. Isso indica que eles sequestraram Maduro para se apoderarem do petróleo da Venezuela, seguindo a Doutrina Monroe, à qual o megagrupo oligárquico de fabricantes de mísseis e inteligência artificial é leal.”

Reunião na Casa Branca

Trump também afirmou que irá se encontrar "em breve" com Petro na Casa Branca. A data do encontro não foi definida.

“Estão sendo feitos os preparativos entre o secretário de Estado Marco Rubio e o ministro das Relações Exteriores da Colômbia. A reunião acontecerá na Casa Branca, em Washington, D.C.”, diz Trump.