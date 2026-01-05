Mundo

Após ataque à Venezuela, Trump diz que operação contra Colômbia 'soa bem'

Declarações foram feitas no último domingo, 4, a bordo do avião presidencial Air Force One; Petro diz que é ameaça ilegítima

Gustavo Petro (Colômbia) e Donald Trump (EUA): presidente colombiano repudiou as ameaças do líder americano (FEDERICO PARRA/AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 07h09.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou uma possível operação militar contra a Colômbia ao comentar o cenário político na América Latina, em declarações feitas no domingo, 4, a jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One.

As falas ocorreram após uma operação das forças norte-americanas que resultou na captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e de sua esposa, Cilia Flores, em Caracas, na madrugada de sábado, 3. O casal foi levado para Nova York para enfrentar acusações relacionadas ao tráfico de drogas.

Questionado diretamente se os Estados Unidos poderiam realizar uma operação militar contra a Colômbia, Trump respondeu que a ideia lhe parecia positiva. “Isso me soa bem”, afirmou.

O presidente americano também fez críticas diretas ao governo colombiano e ao presidente Gustavo Petro.

“A Colômbia também está muito doente, governada por um homem doente, que gosta de produzir cocaína e vendê-la aos Estados Unidos, e ele não vai continuar fazendo isso por muito tempo”, disse Trump.

Críticas a México e Cuba

Ainda no domingo, 4, Trump estendeu suas declarações a outros países da região. Sobre o México, afirmou que os EUA precisam agir. “Temos que fazer alguma coisa em relação ao México. O país precisa se organizar”, declarou.

Em relação a Cuba, o presidente disse que uma intervenção militar americana provavelmente não será necessária. Segundo ele, o país estaria próximo de um colapso interno. “Cuba está prestes a ser nocauteada”, afirmou.

Reação de Gustavo Petro

Petro repudiou nesta segunda-feira, 5, as declarações de Trump, classificando-as como uma “ameaça ilegítima”. O presidente da Colombia afirmou que ainda analisaria o teor exato das falas antes de apresentar uma resposta definitiva.

“Hoje verei se as palavras em inglês de Trump são traduzidas como diz a imprensa nacional. Portanto, responderei mais tarde, até saber o que realmente significa a ameaça ilegítima de Trump”, escreveu Petro em uma publicação nas redes sociais.


Em outra mensagem, o presidente colombiano respondeu diretamente ao líder americano. “Pare de me caluniar, senhor Trump. Não é assim que se ameaça um presidente latino-americano que surgiu da luta armada e, depois, da luta pela paz do povo da Colômbia”, afirmou.

Petro também criticou duramente a operação americana na Venezuela. No domingo, ele classificou como “sequestro” a captura de Nicolás Maduro. “Sem base legal para realizar uma ação contra a soberania da Venezuela, a detenção se transforma em sequestro”, escreveu o presidente colombiano na rede social X.

O presidente da Colômbia é um dos principais críticos de Donald Trump na região e tem questionado o desdobramento militar dos Estados Unidos na América Latina sob o argumento de combate ao narcotráfico.

*Com informações de AFP e EFE

