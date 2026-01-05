Após ataque à Venezuela, Trump diz que operação contra Colômbia 'soa bem'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou uma possível operação militar contra a Colômbia ao comentar o cenário político na América Latina, em declarações feitas no domingo, 4, a jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One.

As falas ocorreram após uma operação das forças norte-americanas que resultou na captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e de sua esposa, Cilia Flores, em Caracas, na madrugada de sábado, 3. O casal foi levado para Nova York para enfrentar acusações relacionadas ao tráfico de drogas.

Questionado diretamente se os Estados Unidos poderiam realizar uma operação militar contra a Colômbia, Trump respondeu que a ideia lhe parecia positiva. “Isso me soa bem”, afirmou.

O presidente americano também fez críticas diretas ao governo colombiano e ao presidente Gustavo Petro.

“A Colômbia também está muito doente, governada por um homem doente, que gosta de produzir cocaína e vendê-la aos Estados Unidos, e ele não vai continuar fazendo isso por muito tempo”, disse Trump.

Críticas a México e Cuba

Ainda no domingo, 4, Trump estendeu suas declarações a outros países da região. Sobre o México, afirmou que os EUA precisam agir. “Temos que fazer alguma coisa em relação ao México. O país precisa se organizar”, declarou.

Em relação a Cuba, o presidente disse que uma intervenção militar americana provavelmente não será necessária. Segundo ele, o país estaria próximo de um colapso interno. “Cuba está prestes a ser nocauteada”, afirmou.

Reação de Gustavo Petro

Petro repudiou nesta segunda-feira, 5, as declarações de Trump, classificando-as como uma “ameaça ilegítima”. O presidente da Colombia afirmou que ainda analisaria o teor exato das falas antes de apresentar uma resposta definitiva.

“Hoje verei se as palavras em inglês de Trump são traduzidas como diz a imprensa nacional. Portanto, responderei mais tarde, até saber o que realmente significa a ameaça ilegítima de Trump”, escreveu Petro em uma publicação nas redes sociais.

Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump. En cuanto al señor Rubio que desliga autoridades del presidente y dice que el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026



Em outra mensagem, o presidente colombiano respondeu diretamente ao líder americano. “Pare de me caluniar, senhor Trump. Não é assim que se ameaça um presidente latino-americano que surgiu da luta armada e, depois, da luta pela paz do povo da Colômbia”, afirmou.

Petro também criticou duramente a operação americana na Venezuela. No domingo, ele classificou como “sequestro” a captura de Nicolás Maduro. “Sem base legal para realizar uma ação contra a soberania da Venezuela, a detenção se transforma em sequestro”, escreveu o presidente colombiano na rede social X.

O presidente da Colômbia é um dos principais críticos de Donald Trump na região e tem questionado o desdobramento militar dos Estados Unidos na América Latina sob o argumento de combate ao narcotráfico.

*Com informações de AFP e EFE