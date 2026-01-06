Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Petro diz que Trump tem 'cérebro senil' após ser acusado de narcotráfico

O presidente colombiano convocou para quarta-feira uma manifestação em Bogotá “pela soberania”

Gustavo Petro, presidente da Colômbia (Mauro Pimentel/AFP)

Gustavo Petro, presidente da Colômbia (Mauro Pimentel/AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 21h18.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, reagiu nesta terça-feira, 6, às declarações de Donald Trump, que o chamou de “bandido do narcotráfico”. Em mensagem publicada na rede social X, Petro afirmou que o título atribuído pelo líder norte-americano é “um reflexo de seu cérebro senil” e acusou Trump de ver “os verdadeiros libertários como narcoterroristas porque não lhe damos nem carvão nem petróleo”.

A troca de acusações ocorre após Trump, no domingo, 4, dizer a jornalistas a bordo do Air Force One que “a Colômbia também está muito doente” e que o país é “governado por um homem doente que gosta de fabricar cocaína e vendê-la aos Estados Unidos”. Questionado se isso poderia levar a uma operação semelhante à realizada contra Nicolás Maduro, na Venezuela, Trump respondeu: “Para mim, isso parece bem”.

'Irracionalidade do capitalismo'

Petro atribuiu os atritos à sua oposição ao que chamou de “irracionalidade do capitalismo”, que, segundo ele, “leva a humanidade à extinção por ganância”. Em dezembro, Trump já havia advertido que Petro seria “o próximo” depois de Maduro, acusado pelos EUA de liderar o Cartel de los Soles — entidade cuja existência foi negada pelo presidente colombiano e que deixou de ser mencionada na nova acusação apresentada nesta terça pelo Departamento de Justiça dos EUA.

Petro também afirmou que a prisão de Maduro teve como objetivo “ficar com o petróleo da Venezuela”. A ministra das Relações Exteriores da Colômbia, Rosa Villavicencio, apoiou o presidente e declarou que “todo esse conflito tem a ver com interesses econômicos”, apontando que a busca por petróleo leva os EUA a “ultrapassar os limites dos princípios e do respeito à soberania”.

O presidente colombiano convocou para quarta-feira, 7, uma manifestação em Bogotá “pela soberania” e disse estar disposto a defender o país contra o que classificou como uma “ameaça ilegítima”.

Presidente interina da Venezuela diz que 'não há agente externo' governando o país

elcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela, afirmou nesta terça-feira, 6, que nenhum "agente externo" está no controle do país.

A declaração ocorreu durante sua primeira atividade de gabinete desde que assumiu o cargo, na segunda-feira, 5, um dia após a captura de Nicolás Maduro em uma operação militar conduzida pelos Estados Unidos.

"O governo venezuelano governa o nosso país, ninguém mais. Não há nenhum agente externo governando a Venezuela", disse Delcy, em um pronunciamento televisionado. Sua liderança começou sob pressão de Donald Trump, que afirmou controlar o país.

"Desde já, faço o nosso reconhecimento aos mártires que deram a sua vida para defender a Venezuela", acrescentou. "A Venezuela está em um caminho doloroso pela agressão inédita que sofreu, mas o povo venezuelano está nas ruas, marchando, pela paz no nosso país e pela liberdade do nosso presidente".

Acompanhe tudo sobre:Estados Unidos (EUA)ColômbiaDonald Trump

Mais de Mundo

Venezuela deve fornecer até 50 milhões de barris de petróleo aos EUA, diz Trump

Presidente interina da Venezuela diz que 'não há agente externo' governando o país

Trump considera usar Forças Armadas dos EUA para obter a Groenlândia, diz Casa Branca

Reino Unido e França vão estabelecer bases militares na Ucrânia em caso de acordo de paz

Mais na Exame

Mundo

Venezuela deve fornecer até 50 milhões de barris de petróleo aos EUA, diz Trump

Um conteúdo SBT News

Mudanças de temperatura representam risco à saúde respiratória; saiba como se prevenir

Pop

Atores clássicos de X-Men retornam em trailer de 'Vingadores: Doutor Destino'

Brasil

Quais bairros terão desapropriação com a linha 20-Rosa do metrô?