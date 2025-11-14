Mundo

Trump corta tarifas de carne, café, tomate e banana nos EUA

Redução integra estratégia da Casa Branca para aliviar preços e ajustar acordos comerciais

Donald Trump (Kevin Dietsch/AFP)

Carolina Ingizza
Repórter

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 18h47.

O presidente Donald Trump assinou, nesta sexta-feira, 14, uma ordem que reduz tarifas sobre carne bovina, tomates, café e bananas. A medida busca diminuir custos de itens de supermercado em um momento em que a Casa Branca sofre pressão de eleitores para cortar preços de produtos do cotidiano, de acordo com a Bloomberg.

As isenções reduzem encargos comerciais sobre esses produtos, que, segundo o governo, não são produzidos nos Estados Unidos em quantidade suficiente para atender à demanda doméstica.

A administração também listou centenas de alimentos — como coco, nozes, abacates e abacaxis — para receber isenção tarifária. Os cortes têm efeito retroativo a partir das 0h01 do dia 13 de novembro, no horário de Nova York.

Pressão eleitoral

A decisão ocorre em um momento em que Trump passa a enfatizar medidas para melhorar o custo de vida, diante de eleitores cada vez mais descontentes da economia sob sua gestão, segundo a Bloomberg.

De acordo com a agência, a medida pode ser vista também como um reconhecimento implícito de que as políticas tarifárias do presidente contribuíram para pressões inflacionárias no país.

O representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, antecipou o plano e disse que ele se encaixa na estratégia mais ampla do governo de criar isenções tarifárias para produtos e setores considerados essenciais.

“Agora é o momento certo para liberar alguns desses itens que o presidente disse que liberaria”, disse Greer. “Isso é um desdobramento natural do que o presidente sinalizou, e é o que ele está fazendo hoje.”

