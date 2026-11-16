Pesquisa aponta que entender finanças corporativas pode ampliar sua influência e acelerar carreira

Entender de finanças deixou de ser uma competência restrita aos profissionais da área. Para quem ocupa ou pretende alcançar posições de liderança, saber interpretar resultados, avaliar custos e compreender indicadores econômicos pode fazer diferença na qualidade das decisões e na evolução profissional.

Um levantamento da Harvard Business Impact, divisão de educação executiva da Harvard Business School Publishing, identificou que quase 90% dos participantes de uma pesquisa realizada com seus seguidores no LinkedIn consideram as habilidades financeiras importantes ou muito importantes para avançar na carreira.

O estudo integra o relatório Level Up Your Leaders: The Three Critical Business Acumen Skills They Need Now, que analisa competências relacionadas à capacidade de gestão e liderança. O documento destaca que o conhecimento financeiro permite que profissionais de diferentes áreas compreendam melhor o funcionamento das organizações e participem de discussões sobre resultados.

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Por que conhecimentos financeiros fazem diferença na liderança?

Em cargos de gestão, as decisões costumam envolver mais do que a execução de atividades de uma determinada área. Coordenadores, gerentes e diretores precisam avaliar investimentos, distribuir recursos, acompanhar orçamentos e identificar oportunidades de crescimento.

Nesse contexto, compreender os números do negócio ajuda a relacionar as decisões operacionais aos resultados financeiros da organização. Um gestor de marketing, por exemplo, precisa avaliar não apenas o alcance de uma campanha, mas também seus custos, retorno sobre investimento e contribuição para a receita.

O mesmo raciocínio se aplica a profissionais de recursos humanos, tecnologia e operações. Decisões sobre contratações, aquisição de ferramentas e expansão de equipes também envolvem planejamento orçamentário e análise de custos.

Segundo o relatório da Harvard Business Impact, líderes precisam ter familiaridade com demonstrativos financeiros básicos, como balanço patrimonial, demonstração de resultados e fluxo de caixa.

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Quais habilidades financeiras desenvolver para crescer profissionalmente?

O conhecimento financeiro necessário para liderar não significa, necessariamente, dominar cálculos complexos ou atuar como especialista em contabilidade. A capacidade de interpretar informações e utilizá-las na tomada de decisão é um dos principais objetivos.

Entre os conhecimentos relevantes está a leitura de indicadores financeiros, que permite acompanhar receitas, despesas, margens de lucro e rentabilidade. Esses dados ajudam a identificar a situação econômica de uma empresa e avaliar o desempenho de projetos e departamentos.

Outro ponto importante é compreender o fluxo de caixa, que representa as entradas e saídas de recursos em determinado período. A análise permite avaliar a disponibilidade financeira da organização e antecipar necessidades de capital.

Também é necessário desenvolver familiaridade com orçamento e planejamento financeiro. Para um gestor, isso envolve estabelecer prioridades, projetar despesas e avaliar se os recursos disponíveis estão sendo utilizados de maneira compatível com os objetivos estratégicos.

Essas competências ampliam a capacidade de diálogo com outras áreas e ajudam profissionais a apresentar propostas sustentadas por dados, custos e resultados esperados.

Formação executiva pode ampliar a visão sobre finanças e negócios

O desenvolvimento de habilidades financeiras também está relacionado à formação continuada. MBAs e outras modalidades de educação executiva podem oferecer uma abordagem integrada sobre finanças, estratégia, gestão de pessoas e operações.

Esse tipo de formação permite aprofundar conhecimentos que muitas vezes não fazem parte da trajetória acadêmica original do profissional. Um especialista em tecnologia, por exemplo, pode desenvolver competências de gestão financeira para assumir responsabilidades maiores na organização.

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A possibilidade de estudar diferentes áreas também permite conectar conhecimentos técnicos à visão mais ampla do negócio, uma competência relevante para profissionais que desejam assumir posições de coordenação, gerência e direção.

O avanço na carreira executiva envolve diferentes competências, mas compreender como uma organização gera receita, administra recursos e mede resultados está entre os conhecimentos que ajudam a preparar profissionais para decisões de maior responsabilidade.

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