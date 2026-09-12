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Trump diz que acordo comercial entre EUA e Canadá pode sair ‘em breve’

Presidente minimizou possibilidade de deixar o USMCA, mas voltou a cobrar a retirada de tarifas sobre produtos agrícolas americanos

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 16h24.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 12, que um acordo comercial com o Canadá pode ser fechado “em breve”. A declaração sinaliza uma possível redução das tensões entre os dois países após uma nova escalada tarifária.

“O Canadá está muito interessado em fechar um acordo”, disse Trump ao responder a jornalistas após uma reunião com o primeiro-ministro da Irlanda, Micheál Martin, em Dublin.

Trump também minimizou a possibilidade de retirar os Estados Unidos do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), pacto comercial que reúne os três países.

“Estamos indo muito bem. Teremos uma ótima relação com o México. Na verdade, temos uma boa relação com o Canadá”, afirmou.

Apesar do tom otimista, o presidente americano voltou a reclamar do tratamento dado pelo Canadá aos agricultores dos Estados Unidos.

O Canadá precisa tratar melhor nossos agricultores. Eles não podem cobrar tarifas de nossos agricultores”, disse Trump. “Provavelmente vocês verão um acordo com o Canadá em breve.”

Acordo entre EUA e Canadá

As negociações por um acordo comercial mais amplo fracassaram em agosto. Após o impasse, Trump aplicou tarifas de 50% sobre bilhões de dólares em produtos canadenses.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, respondeu em 8 de setembro com tarifas sobre uma série de bens de consumo americanos e elevou de 25% para 50% as alíquotas cobradas sobre diversos produtos de aço dos Estados Unidos. Trump anunciou, em seguida, novas medidas contra o Canadá, incluindo proibições à entrada de determinados produtos e a ampliação de outras tarifas.

Carney, no entanto, sinalizou recentemente que não pretende adotar uma nova rodada de retaliações. Segundo o primeiro-ministro, as medidas mais recentes dos Estados Unidos devem ter apenas um impacto “modesto” sobre o Canadá.

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