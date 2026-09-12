Trump diz que acordo comercial entre EUA e Canadá pode sair ‘em breve’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado, 12, que um acordo comercial com o Canadá pode ser fechado “em breve”. A declaração sinaliza uma possível redução das tensões entre os dois países após uma nova escalada tarifária.

“O Canadá está muito interessado em fechar um acordo”, disse Trump ao responder a jornalistas após uma reunião com o primeiro-ministro da Irlanda, Micheál Martin, em Dublin.

Trump também minimizou a possibilidade de retirar os Estados Unidos do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), pacto comercial que reúne os três países.

“Estamos indo muito bem. Teremos uma ótima relação com o México. Na verdade, temos uma boa relação com o Canadá”, afirmou.

Apesar do tom otimista, o presidente americano voltou a reclamar do tratamento dado pelo Canadá aos agricultores dos Estados Unidos.

“O Canadá precisa tratar melhor nossos agricultores. Eles não podem cobrar tarifas de nossos agricultores”, disse Trump. “Provavelmente vocês verão um acordo com o Canadá em breve.”

Acordo entre EUA e Canadá

As negociações por um acordo comercial mais amplo fracassaram em agosto. Após o impasse, Trump aplicou tarifas de 50% sobre bilhões de dólares em produtos canadenses.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, respondeu em 8 de setembro com tarifas sobre uma série de bens de consumo americanos e elevou de 25% para 50% as alíquotas cobradas sobre diversos produtos de aço dos Estados Unidos. Trump anunciou, em seguida, novas medidas contra o Canadá, incluindo proibições à entrada de determinados produtos e a ampliação de outras tarifas.

Carney, no entanto, sinalizou recentemente que não pretende adotar uma nova rodada de retaliações. Segundo o primeiro-ministro, as medidas mais recentes dos Estados Unidos devem ter apenas um impacto “modesto” sobre o Canadá.