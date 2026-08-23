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Trump ameaça Canadá com guerra comercial 'devastadora'; veja o que está em jogo

Após negociações fracassarem, Washington impôs tarifas de 50% sobre cerca de US$ 20 bilhões em produtos canadenses;

Ottawa anunciou medidas de retaliação.

Ottawa anunciou medidas de retaliação.

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 23 de agosto de 2026 às 13h56.

Última atualização em 23 de agosto de 2026 às 16h57.

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Os Estados Unidos e o Canadá entraram em uma nova escalada comercial após o fracasso das negociações entre os dois países. O governo de Donald Trump afirmou neste domingo, 23, que seria “insensato” o Canadá acreditar que poderia vencer uma guerra comercial contra os EUA e previu um impacto “devastador” para a economia canadense.

As negociações entre Washington e Ottawa terminaram sem acordo na sexta-feira. Com o impasse, entraram em vigor novas tarifas de 50% dos Estados Unidos sobre cerca de US$ 20 bilhões em produtos canadenses, equivalentes a 5,5% das exportações do Canadá para o mercado americano.

O Canadá anunciou tarifas equivalentes contra produtos dos EUA. As novas medidas, que incluem setores como aço e laticínios, estão previstas para entrar em vigor em 8 de setembro.

EUA dizem que Canadá seria mais prejudicado pela guerra comercial

O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, afirmou que o Canadá teria mais a perder em um confronto comercial com Washington.

Os Estados Unidos representam aproximadamente 70% das exportações canadenses. Segundo Duffy, essa dependência faria com que Ottawa sofresse mais com uma ruptura comercial.

O secretário também afirmou que o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, deverá retornar rapidamente às negociações diante dos efeitos econômicos das novas tarifas.

Canadá anuncia retaliação contra tarifas de Trump

Carney adotou uma postura de confronto após o fim das negociações. No sábado, o primeiro-ministro anunciou tarifas de retaliação contra os Estados Unidos e afirmou que Ottawa havia rejeitado um acordo considerado desfavorável.

Segundo Carney, entre as exigências americanas estavam restrições para que o Canadá fechasse acordos comerciais com outros países. Ele também citou ameaças relacionadas à língua francesa e à cultura de Quebec.

Donald Trump respondeu no domingo em uma publicação na rede Truth Social. O presidente americano voltou a defender a política comercial dos EUA e afirmou que o Canadá não poderia continuar obtendo benefícios da relação com os Estados Unidos sem assumir as mesmas condições de um estado americano.

Tarifas dos EUA já pressionam economia canadense

A nova rodada de tarifas amplia uma disputa comercial que se intensificou desde o início do segundo mandato de Trump, em janeiro de 2025. O presidente americano também voltou a ameaçar transformar o Canadá no 51º estado dos EUA.

O primeiro-ministro canadense afirmou que a relação entre os dois países mudou de forma permanente e defendeu a redução da dependência econômica em relação a Washington.

Antes do fracasso das negociações, o Canadá buscava reduzir tarifas americanas sobre automóveis, aço e alumínio, medidas que, segundo o governo canadense, já afetaram a economia e contribuíram para perdas de empregos.

O governo dos EUA, por sua vez, acusou o Canadá de adotar tratamento discriminatório contra produtos americanos, incluindo bebidas alcoólicas, automóveis e produtos lácteos.

EUA chegaram a oferecer redução de tarifas

O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmou ao New York Times que Washington havia oferecido reduzir as tarifas sobre aço, alumínio e automóveis e eliminar uma tarifa recentemente aplicada à madeira canadense.

Segundo Greer, as condições dariam ao Canadá um tratamento comercial mais favorável do que o concedido a qualquer outro parceiro dos Estados Unidos.

Apesar da proposta, não há novas negociações previstas entre os governos. A disputa agora avança para uma nova fase, com tarifas americanas já em vigor e medidas de retaliação canadenses programadas para setembro.

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