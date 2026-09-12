Zelensky está disposto a encontrar Putin no G20: 'Temos que nos reunir'

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou estar disposto a se reunir com o russo Vladimir Putin durante a cúpula do G20, marcada para dezembro em Miami, caso ambos sejam convidados ao evento. A declaração foi dada em entrevista à emissora alemã Deutsche Welle, divulgada neste sábado, 12.

"Sim, é claro. Temos que ir. Temos que nos reunir, conversar e tomar decisões", afirmou. Para o presidente ucraniano, o conteúdo do diálogo é secundário diante da necessidade de avançar nas negociações.

"Não se trata de palavras. O que eu disser a ele ou o que ele quiser me dizer, não importa", disse, destacando que o que realmente importa são os resultados práticos.

Do lado russo, ainda não há definição sobre a presença de Putin no encontro. Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em declaração à agência russa TASS, a decisão sobre a participação na cúpula de dezembro ainda não foi tomada.

Movimentações diplomáticas recentes

A declaração de Zelensky ocorre em meio a uma série de movimentações diplomáticas em torno do conflito. No fim de semana passado, os negociadores americanos Steve Witkoff e Jared Kushner estiveram em Moscou.

Dias depois, Putin e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram por telefone durante uma hora — ligação que o Kremlin classificou como "extremamente franca" e construtiva.

Na entrevista à Deutsche Welle, realizada na sexta-feira, no Canadá, Zelensky avaliou como positiva a visita dos negociadores americanos a Moscou, mas destacou a importância de que Witkoff e Kushner também tenham passado por Kiev. "É um respeito pelo nosso povo", afirmou.

O presidente ucraniano ainda revelou planos de se encontrar com Trump no fim de setembro, período em que Washington deve promover novas rodadas de negociações presenciais entre Rússia e Ucrânia.

*Com informações da AFP