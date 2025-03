Trump afirma que tarifas sobre México e Canadá podem subir no futuro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que tarifas para produtos do Canadá e do México, que devem entrar em vigor em 2 de abril, “podem subir com o passar do tempo”. A declaração foi feita em entrevista à Fox News, exibida neste domingo, 9.

Trump justificou o adiamento de um mês das tarifas recíprocas como uma “pequena pausa”. O governo havia anunciado as taxas de 25% em fevereiro, mas adiou sua aplicação diversas vezes, inclusive para produtos incluídos no tratado USMCA, firmado entre EUA, Canadá e México.

O presidente americano ressaltou que essa é uma “fase de transição” e disse ter falado às montadoras que a extensão do prazo foi uma exceção.

Trump se esquivou ao ser questionado sobre uma possível recessão nos EUA ainda este ano. Ele disse que “detesta prever coisas assim” e reforçou que o país está em um período de ajuste econômico, trazendo riqueza de volta, mas que isso leva tempo.

Já o secretário de Comércio, Howard Lutnick, foi mais direto ao ser questionado sobre o risco de contração econômica. “Absolutamente não”, respondeu ele no programa Meet the Press, da NBC.

Mercado financeiro em alerta

As ameaças e aumentos tarifários promovidos por Trump contra os vizinhos Canadá e México, além da China e outros países, têm gerado forte volatilidade nos mercados financeiros dos EUA. Wall Street teve sua pior semana desde a eleição presidencial de 2024.

A confiança do consumidor também fica abalada em meio a este cenário. Com a inflação já pesando no orçamento, há preocupação de que as tarifas elevem ainda mais os preços.

Preços dos alimentos nos EUA aumentarão ainda mais com tarifas de Trump, alertam varejistas

Outro fator de incerteza são os cortes de empregos no setor público, promovidos pelo governo Trump com apoio de Elon Musk.

A filial de Atlanta do Federal Reserve (Fed) prevê uma contração do PIB de 2,4% no primeiro trimestre. Caso concretizado, este pode ser o pior resultado desde a pandemia de Covid-19.

O banco Goldman Sachs aumentou sua projeção de recessão nos próximos 12 meses de 15% para 20%. Já o Morgan Stanley prevê “um crescimento mais lento este ano” do que o esperado anteriormente.

Com Agência O Globo.