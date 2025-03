Trump pode aliviar alguns setores das tarifas sobre Canadá e México hoje, diz secretário de comércio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar nesta quarta-feira, 5, exceções às tarifas de 25% aplicadas sobre produtos importados do Canadá e do México. Segundo o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, há possibilidade de alívio para setores como o automotivo.

Trump havia imposto uma tarifa de 25% sobre a maioria dos produtos vindos do México e do Canadá nesta semana. Segundo Lutnick, algumas categorias permanecerão sob a taxa, enquanto outras poderão ser isentadas. "Pode ser o setor automotivo, pode ser outro", disse em entrevista à Bloomberg Television.

O secretário destacou que as tarifas fazem parte de um esforço para conter o fluxo do fentanil para os EUA. Além disso, um conjunto mais amplo de medidas comerciais será anunciado em 2 de abril. Produtos que receberem alívio agora poderão ser incluídos na nova revisão tarifária.

"Haverá tarifas — sejamos claros — mas o que ele [Trump} está considerando é quais setores do mercado talvez recebam algum alívio até chegarmos, claro, a 2 de abril", disse Lutnick na entrevista. "Acho que ficará em algum ponto intermediário."

Lutnick afirmou que a decisão será divulgada na tarde desta quarta-feira e a administração Trump pode reduzir tarifas para produtos que estejam em conformidade com as regras do Acordo Estados Unidos–México–Canadá (USMCA, em inglês), acordo comercial firmado por Trump em seu primeiro mandato.

Montadoras sobem na bolsa

O secretário indicou que as três principais montadoras americanas — Ford, General Motors e Stellantis (dona da Chrysler) — seguem as normas do USMCA. Após suas declarações, as ações da GM subiram mais de 5% no pré-mercado de Nova York, enquanto a Ford avançou 2% e a Stellantis ganhou 7% nas negociações na Europa.

Lutnick minimizou dados econômicos recentes que apontam impacto negativo das políticas de Trump sobre empresas e consumidores. "Vocês estão olhando para dados de Biden", disse, sugerindo que o ex-presidente Joe Biden deixou uma economia em más condições.

Na entrevista, ele citou investimentos anunciados por empresas como Apple e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) para justificar a confiança no mercado americano. "Há trilhões de dólares em manufatura vindo para os EUA. A cavalaria está chegando", afirmou.