Trump compra carro da Tesla e paga com cheque: 'não pedi desconto'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comprou um carro da Tesla durante um evento na Casa Branca, na tarde desta terça-feira, 11. A ação ocorre em meio a uma queda das ações da empresa, comandada por Elon Musk.

Cinco modelos da empresa foram colocados no jardim da Casa Branca. Trump se encontrou ali com Musk, que atua como conselheiro do presidente e comanda um departamento que está cortando gastos do governo americano.

Os dois caminharam ao lado dos veículos. Musk disse que o modelo Cybertruck era "à prova de balas". Trump escolheu um carro vermelho, Model S.

"Eu não quero desconto", afirmou o presidente aos jornalistas. Ele disse que faria o pagamento com um cheque. Em seguida, Trump entrou no carro, ao lado de Musk, e posou para as câmeras.

O Model S custa a partir de US$ 76 mil (cerca de R$ 440 mil).

No evento, Musk estava ao lado do filho. Ele respondeu a algumas questões. Disse que permanecerá no governo "enquanto for útil" e que será cuidadoso ao fazer cortes envolvendo benefícios sociais. O empresário diz que busca eliminar fraudes no Social Security, espécie de INSS dos EUA.

Queda de ações da Tesla

A Tesla, maior fabricante de carros elétricos dos EUA, perdeu mais de 50% de seu valor de mercado desde dezembro. Só na segunda-feira, 10, a baixa foi de 15,4%. A avaliação de preço passou de um pico de US$ 1,5 trilhão para US$ 696 bilhões.

Pesa contra a companhia as incertezas sobre o desenvolvimento de futuros produtos da Tesla, incluindo as iniciativas de inteligência artificial. O bilionário também vem colecionando polêmicas desde seu envolvimento com o governo americano.

O UBS reduziu perspectivas de entregas da Tesla no primeiro trimestre do ano, de 437 mil veículos para 367 mil veículos, o que indicaria uma queda de 5% na comparação anual, mas com perspectiva de recuperação na segunda metade do ano. Esse desempenho abaixo das expectativas se dá principalmente na China e na Europa.